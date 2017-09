Jak często opłaca się zmieniać pracę?

W 2014 r. Forbes opublikował artykuł, którego autor uważa, że opłaca się zmieniać pracę co dwa lata. Udowadnia to porównując przeciętną podwyżkę osiąganą przy zmianie pracy z przeciętnymi, rocznym podwyżkami uzyskiwanymi przez osoby, które pracy nie zmieniają.

Autor publikacji przyjął założenia, że pracownik niezmieniający pracy może liczyć przeciętnie na podwyżkę w wysokości 3% swojej płacy. Przy zmianie pracy szacuje, że podwyżka wyniesie od 10-20%. Dla tak stworzonego modelu okazuje się, że warto zmieniać pracę często. Przy zmianie pracy co 2 lata, po 10 latach pracy, będziemy zarabiać blisko o 100% więcej w porównaniu do sytuacji gdybyśmy pozostali lojalni pierwszemu pracodawcy. To jednak tylko model teoretyczny.

W rzeczywistości pracodawcy mogą się obawiać zatrudnienia osób, które często zmieniają pracę. Skąd pewność, że nie zrobią tego ponownie? Po drugie, jeżeli wynegocjujemy wysokie wynagrodzenie podczas rozmowy o pracę, trudno może być o kolejne podwyżki. Raczej też nie otrzymamy podwyżki w ciągu pierwszych 12 miesięcy od podpisania umowy.

Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w oparciu o rzeczywisty poziom wynagrodzenia Polaków, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2016.

Okazało się, że częste zmiany pracy nie służą karierze i zarobkom. Osoby zmieniające pracę co 2 lata lub częściej zarabiały mniej niż pozostali badani. Poniekąd smutną obserwacją jest to, że pracownicy lojalni jednemu pracodawcy należą do drugiej najmniej zarabiającej grupy.

Po 20 latach pracy najwyższy przeciętny poziom zarobków osiągnęli ci, którzy w swojej karierze zmieniali pracę średnio co 4 do 6 lat.

W IT nie jest inaczej

Co ciekawe, wyżej wykazana prawidłowość sprawdza się również dla branży IT. Firmy informatyczne oferują pracownikom przeciętnie wyższe wynagrodzenie niż inne branże. Często też zmagają się z niedoborem pracowników i muszą o nich walczyć. Stąd wydawać by się mogło, że pracownicy często „dający się podkupić” powinni należeć do najlepiej zarabiającej grupy osób. Nie zmieniło to jednak prawidłowości, że nie opłaca się zmieniać pracy częściej niż co 2 lata, ani też rzadziej niż co 6 lat.

Przeciętnie rzecz biorąc po 20 latach pracy największe wynagrodzenie w działach IT miały osoby, które zmieniały zatrudnienie co 4-6 lat.

Sektor publiczny

W sektorze publicznym zależność ta dalej występuje, choć rozbieżności w zarobkach są znacznie niższe. Przykładowo wśród osób z ogólnym stażem pracy 15-16 lat, najwięcej zarabiali pracownicy, którzy zmieniali pracodawcę średnio co 2-4 lata (3 900 PLN brutto), a najmniej zatrudnieni cały czas u jednego pracodawcy (3 374 PLN brutto). Oznacza to, że maksymalna rozpiętość zarobków w budżetówce w tej grupie wynosiła 526 PLN brutto.

Zmieniać czy nie zmieniać?

W artykule nie analizowaliśmy przyczyn zmiany pracy, a to one w dużej części wyjaśniają ww. prawidłowości. Naturalnym jest to, że pracownik, który sam składa wypowiedzenie, aby przejść do nowej firmy otrzyma w niej wyższe wynagrodzenie. Z drugiej strony, osoba która z pracy została zwolniona i poszukuje nowego miejsca pracy np. przebywając na bezrobociu będzie skłonna przyjąć ofertę pracy z mniejszą pensją.

Uniwersalną radą na wysokie zarobki może być wysokie zaangażowanie w wykonywane obowiązki i ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Źródło: wynagrodzenia.pl