Jak chronić zdjęcia jak profesjonalni fotografowie?

Ale co z fotografami, którzy biorą tysiące za zdjęcia ślubne lub reportaże?

Nawet najbardziej doświadczonym artystom zdarzyło się stracić dane. W dzisiejszych czasach, gdy ciągle słyszymy o ransomware, które szyfrują najważniejsze pliki użytkowników, naprawdę warto rozważyć dodatkowe kroki w celu zabezpieczenia zdjęć, filmów i innych.

Jeśli jesteś pasjonatem fotografii i obawiasz się o bezpieczeństwo, oto

8 porad, jak profesjonalnie zorganizować swoje zasoby cyfrowe:

1. Zrób kopię zapasową kopii zapasowej

Wiele kopii zapasowych to sposób na spokój ducha. Oprogramowania, które wykorzystujemy w domu są idealne do przechowywania, jednak mają ograniczenia. Profesjonalni i amatorscy fotografowie przechowują duże ilości plików RAW, które mogą być konwertowane i dowolnie edytowane, więc ich magazyny muszą mieć naprawdę dużą pojemność.

Jeśli latem podróżujesz, używaj, jako zapasowy dysk przenośnych kart pamięci, gdzie możesz przechować dane. W ten sposób będziesz posiadać dwie kopie tego samego zdjęcia, ale oczywiście każdą z kart należy zapakować wodoszczelnie i nie przechowywać ich w jednym miejscu, aby uniknąć utraty dwóch na raz, np. w przypadku zgubienia plecaka.

Ponadto porządkuj i segreguj swoje pliki, co jakiś czas – zmniejszy to wielkość kopii zapasowej i pomoże w szybszym odnalezieniu potrzebnego pliku.

2. Szyfruj swoje urządzenia

Może się wydawać, że szyfrowanie to żadna ochrona w przypadku, gdy zagubimy komputer lub telefon. Jednak nieczytelne dla hakerów dane są zupełnie bez wartości. Urządzenia z najnowszą wersją systemu Android mają wbudowane dodatkowe funkcje szyfrowania, które pozwalają na szyfrowanie wszystkich danych, w tym aplikacji, pobranych plików i zdjęć.

3. Chroń swoje konta internetowe

Zabezpiecz konta, na których online przechowujesz swoje zdjęcia i kopie zapasowe, silnymi, skomplikowanymi hasłami. Użyj symboli, cyfr i liter i ich dziwnych kombinacji, aby utworzyć naprawdę dobre hasło. Nie zapomnij włączyć (o ile to możliwe) uwierzytelniania dwuskładnikowego, aby dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń do Twojego konta.

4. Rozmycie twarzy

Spróbuj rozmyć twarze na potencjalnie kompromitujących zdjęciach, nie chcesz chyba, aby pikantne zdjęcia klientów, czy znajomych obiegło świat przez Facebooka, Twittera lub inny portal?

5. Nie wysyłaj prywatnych zdjęć na e-mail

Konta e-mail, szczególnie bez włączonego dwuskładnikowego uwierzytelniania, są łatwym celem dla hakerów, którzy mogą użyć danych osobowych i zdjęć załączonych do wiadomości w nieuczciwych celach.

6. Formatuj kartę pamięci w telefonie

Jeśli przechowujesz na swoim telefonie prywatne zdjęcia, pamiętaj, aby przed sprzedażą sformatować i nadpisać miejsce na karcie – może to uchronić przed przypadkowym odzyskaniem Twoich zdjęć z karty dołączonej do telefonu przez jego nowego właściciela.

7. Ukryj swoje WiFi

Nie udostępniaj swojego WiFi dla wszystkich. W ustawieniach możesz nie tylko ukryć je przed osobami postronnymi, ale również zabezpieczyć mocnym hasłem. Gdy Twoje WiFi jest ogólnie dostępne hakerzy mogą wykorzystać je, aby śledzić Twoje ruchy w Internecie i przechwycić Twoje kompromitujące zdjęcia.

8. Wyłącz automatyczną synchronizację

Wyłącz funkcję automatycznego wysyłania zdjęć do chmury. Usługi te, pomimo, że mogą wydawać się przydatne, wysyłają do chmury wszystkie zdjęcia bez Twojej kontroli. Lepiej, abyś jednak miał kontrolę, jakie zdjęcia trafiają do chmury – parę światowych gwiazd przekonało się o tym, jak cenna jest kontrola, gdy z serwerów jednego z dostawców chmury wyciekły ich najprywatniejsze (nie wiem czy jest takie słowo jak najprywatniejsze. Chyba najbardziej prywatne się mówi) zdjęcia.

Podsumowując – najważniejsza w zabezpieczaniu plików, nie tylko zdjęć jest kontrola tego, co zabezpieczamy i regularne wykonywanie kopii zapasowej. W ten sposób nawet, jeśli przypadkowo skasujemy nasze dane, będą one do odzyskania. Warto również robić kopie zapasowe na różnych nośnikach – w chmurze, na zewnętrznym dysku twardym, płycie - wtedy nawet, gdy przypadkowo usuniemy zdjęcia, lub sformatujemy dysk, będziemy mogli odzyskać pliki.