Jak być szczęśliwym w czasach Facebooka?

Tomasz Kalko, właściciel marki szkoleniowo-doradczej, twierdzi, że po pierwsze, trzeba zadać sobie pytanie, jakie mamy najważniejsze, strategiczne cele w swoim życiu, czyli co chcemy w nim osiągnąć.



Następnie zastanówmy się, czy aby na pewno są to nasze cele, a nie np. naszych rodziców lub wmówione nam przez media. Jak wiadomo media społecznościowe bardzo zabiegają o naszą uwagę. Bardzo często w reklamach próbuje się nas przekonać, że bez jakichś produktów czy usług nasze życie jest niepełne, i powinniśmy na to uważać, bo to oczywiście nieprawda.



Wreszcie po trzecie, spróbujmy ustalić, czy osiągnięcie naszych celów może przełożyć się na korzyści finansowe, tak aby jednocześnie „być i mieć” (oczywiście myśleć w ten sposób należy tylko w przypadku niektórych dziedzin życia).



Dzięki realizacji tych celów będziemy czuć się bardziej spełnieni i szczęśliwi, czyli będziemy mieli większe poczucie dobrostanu. Poczujemy się dobrze z tym, co robimy i gdzie obecnie jesteśmy.

