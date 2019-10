Jak bronić się przed czadem?

Obecnie, w naszych domach, stosujemy przeróżne instalacje – poczynając od gazowych, po kominowe i grzewcze. Przytulny koc i poczucie ciepłej jesieni i zimy to niezwykle cenna wartość. Rzadko kiedy pamiętamy, że ta wartość może być niebezpieczna dla naszego zdrowia lub nawet życia.

Nieszczelne instalacje – zmora Polaków?

27 sierpnia 2018 roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowało raport pt. Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego. Idąc za przedstawionymi w raporcie faktami dowiadujemy się, że co roku prawie 50 tys. Polaków zabija smog. Liczba ta zaskakuje i pozostawia wiele pytań (głównie czym jest smog i w jaki sposób realnie wpływa na zgony?), jednocześnie nie ujmując problemu codziennego zatruwania gazem w naszych własnych domach i na posesjach. Nieszczelne instalacje są główną przyczyną zatruć, a prowodyrem jest mniejszy przepływ powietrza.

Jak to wygląda w ujęciu statystycznym? Szacuje się, że co roku do polskich szpitali trafia prawie 8 tysięcy osób (wartość uśredniona), których problemy zdrowotne są wynikiem zatruwania tlenkiem węgla. Przyczyną jest po pierwsze – brak świadomości zagrożenia, a po drugie – nieodpowiednie przygotowanie naszego mieszkania. Wynik ten jest niepokojący, bowiem tylko co 20-ty z nas widzi zależność poprawnie zamontowanych instalacji z bezpieczeństwem mieszkańców. Tylko 10% z nas posiada w domu gaśnicę, a znaczny odsetek ludności nie wpuszcza kominiarzy do swoich mieszkań.

Problem narasta. Montujemy nowoczesne systemy, okna, ocieplamy stropy, zapominając o najważniejszym – o odpowiednim poziomie filtracji powietrza.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. To wynik zaskakująco dobry, zwłaszcza, że nieodzownym elementem naszego bezpieczeństwa jest… nasza własna obserwacja. Pamiętajmy, że tlenek węgla (czyli wspominany powyżej czad) powstaje przy niepełnym spalaniu materiałów palnych. Jest niewyczuwalny przez zmysły człowieka – co oznacza, że jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku. Informacje te są niezwykle istotne, gdyż co 4 z nas twierdzi, że wie jak pachnie czad.

Czy da się rozpoznać obecność czadu w naszym mieszkaniu? Oczywiście, że tak.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, wiążąc hemoglobinę ponad 200 razy szybciej niż tlen – mówiąc prościej - człowiek po jego wdychaniu zaczyna się dusić. Jeśli odczuwasz nagły ból głowy, nudności, osłabienie i zmęczenie, które stopniowo narasta i staje się coraz bardziej uciążliwym – powinna zapalić ci się lampka alarmująca. Własna obserwacja i szybka reakcja jest oczywiście kluczowa, ale nie należy rezygnować z pomocy technologii. Dlatego też coraz częściej decydujemy się na montaż czujników gazu.

Czujnik gazu – dlaczego warto go mieć?

Nawet niewielkie podtrucie może być szkodliwe dla naszego układu neurologicznego. Zbyt mała ilość tlenu powoduje, że zamiast dwutlenku węgla powstaje tlenek węgla – niebezpieczny związek, który zabija Polaków przez cały okres grzewczy. Oczywiście wietrzenie domu i wspomniana powyżej czujność i obserwacja jest istotna. Nie zawsze jednak wystarczy i pozwoli zareagować o czasie. To tu właśnie z pomocą przychodzą elektryczne detektory, których poprawne zamontowanie i zasilanie jest szybkim i niezbędnym sposobem na wykrycie gazu. Umieszcza się je na ścianie, najlepiej na wysokości głowy. Montować je powinniśmy w kotłowniach, łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach z kominkiem, a także w garażu czy pomieszczeniu z piecem kaflowym. Jego reakcja jest szybka (średnio czujnik reaguje już przy 15% stężeniu gazu), pozwalając tym samym na natychmiastową ewakuacje i wezwanie pomocy.

Oprócz powyższych porad, pamiętaj, aby nie zasłaniać kratek wentylacyjnych czy otworów nawiewnych. Nie interweniuj w instalację systemów, jeśli nie posiadasz wiedzy i doświadczenia w tej branży, odbywaj regularne, okresowe przeglądy instalacji, sprawdzaj ciąg powietrza i wietrz swoje wnętrze. Pamiętaj, że twoja ostrożność jest kluczem do zdrowia i bezpieczeństwa!