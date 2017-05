Jak bezpiecznie zaciągnąć pożyczkę online?

Szacuje się, że rynek firm pozabankowych każdego roku udziela średnio pożyczek na łączną kwotę ok. 5 mld złotych. Spory w tym udział miały i mają pożyczki oferowane online – to one wybierane są najczęściej. Udzielane przy ograniczonych formalnościach sprawiają, że pieniądze można uzyskać nawet w kilkanaście minut. Taka łatwa dostępność, choć pozwala szybko uporać się z nieprzewidzianym wydatkiem, może mieć też negatywne konsekwencje. Zaciąganie pożyczek jedna po drugiej – bez analizy swojej sytuacji finansowej, może doprowadzić do poważnych kłopotów dających początek tzw. spirali zadłużenia.

Zanim wybierzesz firmę pożyczkową...

Z uwagi na rosnącą popularność pożyczek internetowych, pojawiają się nowe firmy pozabankowe oferujące szybkie chwilówki online. Chcąc uniknąć problemów i nie narazić się na spore koszty, należy z rozwagą podchodzić do wyboru pożyczkodawcy.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, czy firma pożyczkowa respektuje prawo w zakresie ochrony danych osobowych. Warto sprawdzić, czy pożyczkodawca nie przekazuje informacji o pożyczkobiorcach innym instytucjom, a jeśli przekazuje – jakie są to instytucje i jaki jest cel przekazywania danych.

Warto także zdać się na rekomendacje innych pożyczkobiorców. Mądrym podejściem jest korzystanie z ofert firm o ugruntowanej pozycji na rynku. Wystarczy skorzystać z rankingu najpopularniejszych pożyczek dostępnego na https://centrumpozyczek24h.pl/ranking-pozyczek, by dotrzeć do wiarygodnych pożyczkodawców.

Zapoznaj się z zapisami umowy i regulaminem

Wielu pożyczkobiorców wpada w kłopoty po zaciągnięciu pożyczki, pomijając warunki umowy oraz regulaminu. Tymczasem są to niezwykle ważne dokumenty, w których zawarte są najważniejsze informacje o udzielaniu wsparcia finansowego. Dzięki temu można dowiedzieć się o ewentualnych dodatkowych opłatach oraz innych nietypowych kosztach związanych z zaciągnięciem pożyczki.

Pożyczka za 0 zł korzystna, ale...

Wielu pożyczkobiorców korzysta z promocji pożyczki za 0 zł (bez odsetek i prowizji). Warto jednak mieć świadomość, że taka chwilówka jest darmowa tylko po spełnieniu określonych warunków, tj.:

wnioskowania jako nowy klient

spłaty zobowiązania w terminie.

Gdy pożyczkobiorca ubiega się o pieniądze w danej firmie pozabankowe już kolejny raz lub nie spłaci pożyczki w wyznaczonym dniu, pożyczkodawca dolicza do zaciągniętej kwoty koszty odsetek oraz prowizji. W efekcie oznacza to wydatek wyższy o co najmniej kilkaset złotych.

Jak pożyczać, by uniknąć spirali zadłużenia?

Zaciąganie pożyczek zawsze wiąże się z prawdopodobieństwem wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Chcąc ograniczyć do minimum ryzyko, należy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania powinna być dokładnie przemyślana, a kwota pożyczki – dostosowana do możliwości finansowych. Dzięki temu będzie można spłacić zobowiązanie w terminie, unikając dodatkowych kosztów związanych z podjęciem przez pożyczkodawcę działań windykacyjnych.

Ważne jest, by nie unikać kontaktu z firmą pozabankową w razie trudności ze spłatą zobowiązania. W wielu przypadkach można ustalić indywidualne warunki spłaty należności lub zaciągnięcia specjalnej pożyczki refinansującej.

Chcąc uniknąć spirali zadłużenia, nie warto również zaciągać jednej pożyczki na spłatę innego przeterminowanego zobowiązania.

W zaciąganiu pożyczek od firm pozabankowych nie ma nic złego. Warunek jest tylko jeden: trzeba do tego podejść odpowiedzialnie i z głową.