Jak bezpiecznie kupować online podczas Black Friday i Cyber Monday?

Żaden system bezpieczeństwa transakcji nie jest w 100% odporny na błędy popełnione przez użytkownika. Gdy wciąga nas wir zakupów i działamy w pośpiechu, łatwiej o pomyłkę. Niestety wiedzą o tym oszuści, którzy opracowują coraz to nowe metody, by wykorzystać naszą nieuwagę w sieci. Eksperci firmy Revolut, dostawcy kart płatniczych, przygotowali kilka wskazówek jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci i ustrzec się pułapek zastawionych przez cyber oszusta:

1. Konta i hasła: bądź jak 007

Nigdy, nigdzie i nikomu nie udostępniaj swojego PINu ani hasła do bankowości internetowej i mobilnej. Nawet Twój własny bank nigdy Cię o to nie poprosi. Ponadto, zawsze upewnij się czy korzystasz z oficjalnych kanałów kontaktu - aplikacji, strony www lub innych - by dostać się do swojego konta lub udostępnić jakieś dane. Jeśli nie masz pewności czy możesz w sposób bezpieczny podać jakąś informację, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim bankiem lub dostawcą usług finansowych i poproś o dodatkowe szczegóły lub wyjaśnienie.

2. Kontroluj: im więcej, tym lepiej

Zwiększ swoje bezpieczeństwo prosząc swój bank lub dostawcę usług finansowych by dostarczał Ci szczegóły odnośnie każdej zrealizowanej transakcji co najmniej dwoma kanałami - na przykład poprzez powiadomienie SMS i jednocześnie na maila - utwórz osobny adres e-mail, który będzie Ci służył wyłącznie do przechowywania notyfikacji z bankowości mobilnej i potwierdzeń transakcji z platform społecznościowych.

3. Udostępniasz? Im mniej, tym lepiej

Trzymaj swoje dane osobowe - takie jak numer telefonu komórkowego, datę urodzenia, informacje szczególne jak imię pierwszego psa lub kota - z daleka od mediów społecznościowych typu Facebook. Kompletując z różnych źródeł skrawki danych osobowych, cyberprzestępcy są w stanie podać się za Ciebie i dokonać oszustwa typu SIM swap - polegającego na przejęciu kontroli nad Twoim telefonem i uzyskaniu wszelkich potrzebnych informacji, aby dostać się do Twojego konta mailowego i bankowego.

4. Bądź na bieżąco

Zawsze aktualizuj swoje aplikacje i urządzenia do najnowszej wersji, po to by uniknąć usterek i korzystać w pełni z najwyższego poziomu bezpieczeństwa. W międzyczasie staraj się zachować czujność i zwracaj uwagę na to jak zachowują się Twoje urządzenia mobilne - jeśli przestaniesz odbierać połączenia lub SMSy i nie wiesz dlaczego, sprawdź to niezwłocznie bezpośrednio u Twojego operatora komórkowego. Chodzi o to, żeby wykluczyć poza wszelką wątpliwość, że padło się właśnie ofiarą oszustwa typu SIM swap.

5. Korzystaj z kart jednorazowych

Popraw bezpieczeństwo i opłacalność zakupów, dzięki kartom wirtualnym ze zmiennym numerem - zwłaszcza kupując online na zagranicznych platformach i serwisach. Taki rodzaj wirtualnej karty może służyć do płatności tylko raz, następnie dane karty ulegają zniszczeniu i w ich miejsce pojawiają się nowe. To sprawia, że dane karty mogą być wykorzystane tylko jeden raz - jeśli przejmą je oszuści, będą dla nich bezużyteczne.

6. Powiadomienia

Eksperci z Revoluta wskazują jeszcze na jedno ciekawe i dosyć skuteczne zabezpieczenie przed nadużyciami finansowymi - powiadomienia. Warto sprawdzić, czy dostawca karty płatniczej umożliwia wysyłanie na telefonie powiadomień o transakcjach. Jeśli tak, to zaleca się ich włączenie ponieważ pozwalają użytkownikom mieć podgląd w czasie rzeczywistym na to, co dzieje się na ich koncie i szybko reagować w razie wystąpienia jakiejś anomalii.

Źródło: Revolut