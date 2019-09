Jak bezpiecznie korzystać z pamięci USB

Strzeż się nieznanych nośników pamięci

Badania dowodzą, że prawie połowa osób, znajdujących pendrive’a z nieznaną zawartością, bez większej refleksji podłączy go do komputera. Ciekawość w tym przypadku wygrywa z rozsądkiem, a to może nieść poważne konsekwencje. Nieznana pamięć USB może być zainfekowana szkodliwym oprogramowaniem, które posłuży do kradzieży danych, odbierania dostępu do plików, żądania okupu lub szpiegowania użytkownika. Aby uniknąć tego typu nieprzyjemnych zdarzeń, należy wystrzegać się podłączania do komputera nośników, których zawartości nie jesteśmy pewni. Jeśli jednak chcemy zrobić to bezpiecznie, warto przeskanować pamięć przed uruchomieniem, korzystając z programu antywirusowego. W tym celu trzeba wyłączyć opcję automatycznego startu nośników danych w systemie.

Bezpieczeństwo danych w miejscach publicznych

Nie tylko korzystanie z nieznanych nośników może być niebezpieczne. Ryzykowne jest także podłączanie pendrive’a do komputerów w miejscach publicznych, takich jak punkt ksero, biblioteka lub szkoła. Wirusy mogą przenieść się na nasze urządzenie natychmiast po umieszczeniu w porcie USB. Najlepiej więc unikać podłączania swoich pendrive’ów do komputerów, z których korzystają nieznane nam osoby. Kiedy już musimy to zrobić, dobrze jest przeskanować podejrzany komputer za pomocą bezpłatnego programu antywirusowego lub skanera online.

Szyfrowanie

Poza zachowaniem ostrożności i kierowaniem się zdrowym rozsądkiem, warto też zabezpieczyć dostęp do naszych danych na nośniku.

Najpopularniejszym sposobem na ochronę informacji zapisanych na pamięci USB na wypadek kradzieży lub zgubienia jest szyfrowanie. Zastosowanie go uniemożliwia odczytanie zawartości nośnika osobie nieznającej hasła. Do szyfrowania może posłużyć darmowe oprogramowanie, na przykład DESlock+ lub BitLocker. Zaszyfrować można cały nośnik lub tylko te dane, na których szczególnie nam zależy.

Nieco wygodniejszą opcją jest zakup pamięci przenośnej, z własnym systemem szyfrowania - po określonej liczbie prób błędnego wprowadzenia hasła nośnik zostaje zablokowany. Wówczas, by go odblokować, pozostaje jedynie sformatowanie pamięci...

Podsumowanie

By ze spokojem korzystać z pamięci przenośnych, warto przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Nie korzystać z nieznanych nam nośników pamięci. Unikać podpinania swojej pamięci do komputerów, których nie jesteśmy pewni. Zabezpieczyć swój nośnik za pomocą szyfrowania – korzystając ze specjalnego oprogramowania lub funkcji wbudowanej w urządzenie.

Źródło: Transcend