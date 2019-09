Jak będziemy płacić kartą w sklepach stacjonarnych po 14 września?

Jeśli korzystasz z płatności zbliżeniowych, zapewne doceniasz wygodę niewprowadzania PINu przy płaceniu małych kwot. Po 14 września nieco się to zmieni. Trzeba będzie "silnie autoryzować" niektóre transakcje poniżej 50 zł.

Jeśli korzystasz z potwierdzania płatności PINem

Jak często trzeba będzie autoryzować transakcje? To zależy od kryterium wybranego przez Twój bank - wystawcę karty.

Kryterium - co szósta transakcja. Pięciu kolejnych płatności poniżej 50 zł dokonasz bez autoryzacji, a szóstą trzeba będzie potwierdzić kodem PIN. Jeśli jednak użyjesz wcześniej PINu do potwierdzenia transakcji na wyższą kwotę (nie nazbierasz sześciu operacji poniżej 50 zł pod rząd), licznik transakcji się zeruje i są one liczone od początku.

Kryterium - transakcje o wartości skumulowanej. Będzie konieczne potwierdzenie transakcji, jeśli ich skumulowana wartość (suma następujących po sobie transakcji) bez silnego uwierzytelniania przekroczy maksymalnie 150 euro (ok. 600 zł). Każda transakcja powyżej 50 PLN, która automatycznie wymaga kodu PIN spowoduje, że licznik kwoty będzie startował od początku.

Jeśli bank zastosuje to właśnie kryterium, to – jak wynika ze statystyk Mastercard – z perspektywy konsumenta niewiele się zmieni. Zanim drobne transakcje przekroczą limit 150 euro, klient statystycznie zrobi transakcję przekraczającą wartość 50 PLN, która i tak wymaga podania PINu. Należy jednak pamiętać, że 150 euro to kwota maksymalna - dany bank może ustalić niższy limit.

Warto pamiętać, że w 2020 r. limit transakcji bez PIN w Polsce powinien wzrosnąć do 100 PLN. To oznacza, że płatności wymagających podania czterocyfrowego kodu będzie jeszcze mniej.

Jeśli korzystasz z uwierzytelniania biometrycznego

Jeśli każda transakcja jest autoryzowana biometrycznie (odcisk palca, skan twarzy), nie trzeba będzie podawać PINu przy co szóstej transakcji, ponieważ identyfikacja przez dane biometryczne uważane są za silne uwierzytelnienie. Jeśli jednak korzystasz z płatności mobilnych bez podawania PINu dla mniejszych kwot, obowiązuje zidentyfikowanie się (jak opisano powyżej).

Czy będą jakieś wyjątki od zastosowania tych wymogów?

Tak, wyjątkiem zostaną objęte transakcje w samoobsługowych biletomatach (np. w komunikacji miejskiej), parkomatach oraz samoobsługowych bramkach autostradowych.

Skąd bierze się ta zmiana?

Zmiany są efektem nowych przepisów. Nieustający rozwój cyfrowości i pojawiające się nowe rozwiązania w zakresie płatności wymagają jednocześnie nowych zabezpieczeń. Zmiany w sposobie potwierdzania płatności wynikają z dyrektywy PSD2, która wprowadza jednolity rynek płatności we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Źródło: Mastercard