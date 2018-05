Jak bardzo Polacy są beztroscy... w social mediach?

W związku z niedawnymi wyciekami z portalu Facebook i wejściem w życie regulacji RODO, coraz więcej mówi się o tym, jak istotna dla wszystkich użytkowników sieci jest kwestia ochrony danych osobowych. Czy jednak sami Polacy przywiązują do tego dużą wagę?

Jak pokazują badania, większość z nas nie interesuje się tym, jakie dane przetwarzają media społecznościowe. Ponad połowa badanych Polaków (55%) nie sprawdza regulacji dot. danych osobowych w social media. Co ciekawe, odsetek ten rośnie wraz z wiekiem. Bardziej czujne są osoby przed ukończeniem 24 lat, które czytają regulaminy znacznie częściej (51%), niż osoby po 35 roku życia (38,9%).Nasze profile na Facebooku zawierają niekiedy tysiące danych, których czasem nie jesteśmy świadomi. Zgromadzona przez serwis historia obejmuje nawet kilkaset tysięcy stron i sięga wiele lat wstecz.

W prosty sposób możemy sprawdzić, jakie informacje przechowuje o nas portal Facebook poprzez zakładkę „Twoje informacje na Facebooku” w ustawieniach naszego konta. Myślę, że większość użytkowników, którzy zdecydują się na pobranie swoich danych, przeżyje wstrząs spowodowany zróżnicowanym charakterem zaimportowanego materiału oraz jego objętością. Znajdują się tam m.in. miejsca naszego pobytu, historia wyszukiwań, wszystkie rozmowy i interakcje z innymi użytkownikami sieci Facebook, adresy IP z których logowaliśmy się do serwisu, a także historia płatności. Dlatego też tak ważne jest świadome prowadzenie działań w mediach społecznościowych, ponieważ potencjalnie każda z tych informacji może zostać przechwycona przez osoby niepożądane, jak zauważa Aleksandra Młyńska, specjalista ds. Digital Marketingu w Procontent Communication.

Również korzystając z logowania na zewnętrznych serwisach poprzez Facebooka możemy nieświadomie przekazać dane, których nie chcieliśmy nikomu ujawnić. Tymczasem aż 1/3 badanych wykorzystuje automatyczne logowanie do serwisów internetowych za pośrednictwem konta na Facebooku. Młodzi internauci do 24 roku życia znacznie częściej wykorzystują ten mechanizm logowania (prawie 45% badanych), niż osoby powyżej 35 roku życia (około 25 % badanych).

Niepokojące jest to, że co trzeci respondent badania loguje się do różnych serwisów online z użyciem konta na Facebooku. Jest to zdecydowanie zła praktyka, która w razie wycieku lub kradzieży danych logowania może doprowadzić do sytuacji, w której niepowołane osoby zyskają dostęp nie tylko do konta w serwisie społecznościowym, ale także w innych usługach. Zaleca się logowanie do każdego serwisu online z użyciem unikatowych, silnych haseł, jak doradza Piotr Kupczyk, ekspert z Kaspersky Lab.

Badanie zostało przeprowadzone przez ośrodek badania opinii publicznej SW Research w maju 2018 roku na 1045 Polakach pow. 18 roku życia.

Źródło: Procontent Communication