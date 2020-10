Jak banki naliczają odsetki od oferowanych produktów?

Czym są odsetki od kredytu lub pożyczki?

Konsumenci zainteresowani zaciągnięciem kredytu bankowego z reguły sprawdzają wysokość odsetek. To właśnie ten parametr w głównej mierze odpowiada za to, czy oferta jest atrakcyjna. Chociaż banki mają obowiązek pobierać wynagrodzenie za udzielone kredyty (m.in. w postaci odsetek czy prowizji), to w przepisach na próżno szukać definicji odsetek. Z tego względu można powiedzieć, że odsetki są kosztem ponoszonym przez klienta za możliwość używania udostępnionego mu kapitału.

Kredyt bankowy – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Z odsetkami łączy się pojęcie stopy procentowej, która może być stała lub zmienna (w drugim przypadku zmienia się ona w czasie). Kiedy banki najczęściej proponują klientom kredyty z oprocentowaniem stałym, a kiedy kredyty z oprocentowaniem zmiennym?

Z reguły umowa o kredyt konsumpcyjny jest zawierana na okres np. 6, 12 czy 24 miesięcy. Z tego względu w przypadku tych produktów najczęściej zastosowanie ma oprocentowanie stałe. Z kolei w przypadku kredytów, których umowy zawierane są na lata (np. 5, 10 czy 20 lat – najczęściej kredyty hipoteczne), banki stosują oprocentowanie zmienne.

Jak bank ustala wysokość odsetek?

Wysokość odsetek zależy od wielu parametrów, w tym przede wszystkim wielkości kapitału oddawanego do dyspozycji klienta, okresu trwania umowy i stopy procentowej. Znaczenie ma również sposób naliczania odsetek. W tym zakresie bank ma dużą swobodę i może wraz z klientem uzgodnić, jak obliczane będą odsetki.

Czy można pożyczyć pieniądze bez ponoszenia kosztów?

Banki mają obowiązek naliczać wynagrodzenie od pożyczonego kapitału, co wynika m.in. z ustawy prawo bankowe. Inaczej mówiąc, zaciągnięcie kredytu zawsze będzie łączyć się z dodatkowymi kosztami w postaci właśnie odsetek czy prowizji. Nie oznacza to jednak, że klienci potrzebujący dodatkowych środków nie mogą zaoszczędzić na kosztach – przeciwnie, jest to możliwe w przypadku pożyczki pozabankowej.

Firmy pożyczkowe, w odróżnieniu od banków, mogą udzielać tzw. bezpłatnych pożyczek. Dzięki temu, że do kwoty kapitału nie są doliczane odsetki, prowizja i inne opłaty, klient oddaje dokładnie tyle, ile pożyczył. Taka pożyczka może być w niektórych sytuacjach alternatywą dla kredytu. Mowa tu o kredytach konsumpcyjnych na niskie kwoty, np. 2 000 czy 5 000 zł.