Jak automatyzacja wpłynie na pracę w magazynach?

Wyniki badania firmy Zebra Technologies pokazują, że współcześnie strategie firm przyjmują perspektywiczny cel dostosowania organizacji do wymogów gospodarki „na żądanie”.

Zarówno rozwiązania w zakresie automatyzacji, jak i zwiększania liczby pracowników będą kluczowym elementem planów decydentów w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponad trzy czwarte (77%) respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, uważa, że zwiększenie liczby pracowników wyposażonych w nowoczesne rozwiązania technologiczne jest najlepszym sposobem na wprowadzenie automatyzacji w magazynie, ale tylko 35% ma jasną wizję, jak przeprowadzić taki proces.

Aż 87% przebadanych firm jest w trakcie powiększania swoich magazynów lub planuje ich zwiększenie do 2024 r., z czego 82% przewiduje w tym czasie wzrost liczby magazynów.

Badacze przewidują, że w Europie powierzchnia przeciętnego magazynu wzrośnie w przeciągu najbliższych 5 lat o 26%. To więcej niż w jakimkolwiek innym regionie. Ponadto w Europie do 2024 r. wzrośnie także wykorzystanie technologii RFID i lokalizacji. W co piątym magazynie będą one wykorzystywane w procesach pakowania (25%), zarządzania zasobami (20%) oraz komplementacji zamówień (19%).

W badaniu 2024 Warehousing Vision Study wzięło udział 1403 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji operacyjnych, działających w sektorach produkcji, transportu i logistyki, handlu detalicznego oraz spedycji. Respondenci pochodzili z krajów w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji oraz w Europie. Badanie przeprowadziła firma Qualtrics.

Źródło: Zebra Technologies