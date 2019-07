Jak automatyzacja marketingu zmienia sprzedaż online?

Wiedzą bowiem, że nie liczy się tylko szaleńczy pęd, ani bieg jak w hipnotycznym śnie, byle do przodu i bez refleksji, bo ważne jest to, co dzieje się po drodze, co ma wpływ na końcową klasyfikację. Dlatego też orientując się w terenie, to znaczy w tym, jak dotrzeć do klientów, stanowi klucz do sukcesu. Prowadzenie własnego biznesu to nieustanne zmiany, to coraz większa automatyzacja marketingu, która ma ogromny wpływ na to, czy swoimi działaniami dotrzemy do potencjalnych odbiorców, czy konkurencja zrobi to pierwsza. Jak pokonać konkurencję?

Automatyzacja marketingu - co to takiego?

Termin ten przybył do nas z krajów zachodnich jako marketing automation, rozprzestrzeniając się również w innych europejskich i azjatyckich państwach. Mimo specyfiki lokalnych rynków, w każdym z nich odpowiada na to samo pytanie, a mianowicie: jak zwiększyć sprzedaż?

W tym celu proponuje zwiększenie efektywności prowadzonych kampanii za sprawą automatycznego gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących potencjalnych konsumentów. Jednocześnie eliminuje czasochłonne, przestarzałe i uwsteczniające w rozwoju firmę, zadania związane z ręcznym wprowadzaniem i analizą kluczowych danych. Oprogramowanie do marketing automation dowiaduje się o kliencie kluczowych informacji - jego zainteresowań, czynników demograficznych oraz czynności podejmowanych na danej stronie internetowej - kierując do niego spersonalizowany, całkowicie zindywidualizowany przekaz marketingowy. Według ekspertów firmy QuarticOn - taka personalizacja produktu pozwala przygotować dopasowane oferty i treści reklamowe, nie trafiając - mówiąc metaforycznie - kulą w płot, lecz prosto do celu, czyli portfela konsumenta.

Sztuczna inteligencja w marketingu - to już znak dzisiejszych czasów

Dokładnie tak jak napisaliśmy powyżej - futurystyczne wizje, które dawniej pojawiały się tylko w książkach i filmach, dziś powoli stają się normą. Oczywiście, nie wszystko to, co przewidzieli twórcy, się sprawdziło, ale w wielu przypadkach nie ma wątpliwości, że oto AI (Artificial Intelligence), czyli sztuczna inteligencja wspiera nas w wielu obszarach, także marketingowych.

Doskonale to widać zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę systemy rekomendacyjne, które w oparciu o algorytmy AI wyświetlają trafne, idealnie dopasowane treści do indywidualnych potrzeb konsumentów. Dlaczego to tak ważne? Głównie z powodu upływającego czasu, bo według badań mamy tylko 15 sekund, by zaprezentować klientowi produkty, który go rzeczywiście zainteresują. Jeśli nam się to nie uda, możemy się z nim pożegnać, bo przejdzie do konkurencji.

To szczególnie istotne, gdyż pozyskanie nowych klientów jest niezwykle trudne, tymczasem prawdopodobieństwo, że obecny klient dokona kolejnego zakupu, jest o wiele większe - aż o 63%. Personalizacja produktu staje się więc czymś coraz bardziej oczywistym w działaniach marketingowych, co potwierdza kolejna procentowa wartość - 27%. Tyle właśnie sprzedaży w sektorze e-commerce gwarantują spersonalizowane systemy rekomendacyjne.

Systemy rekomendacyjne - jak to działa?

Najważniejsze na początek to dobrać najskuteczniejsze strategie rekomendacji, dopasować je do naszej strony tak, aby, jak najlepiej realizowały cele sprzedażowe. Następnie tworzona jest indywidualna segmentacja klienta, która pozwala na stworzenie odpowiednich, dopasowanych ściśle, profili zakupowych. Na tej podstawie do gry wchodzą inteligentne algorytmy, śledząc zachowania użytkowników, a dla każdego z nich tworzą odrębny profil behawioralny. W konsekwencji każdy klient ujrzy inną, specjalnie dedykowaną dla niego wersję sklepu, właśnie taką, która pasuje do jego indywidualnych preferencji zakupowych.

Automatyzacja marketingu to fakt, czego nie trzeba specjalnie udowadniać. Widać te działania we wszystkich branżach, stosowane są nie tylko u największych, znanych marek, bo i mniejsze podmioty zauważają, jak sztuczna inteligencja w marketingu potrafi zmienić rzeczywistość sprzedażową, wynosząc ją na wyższy poziom. Jeśli więc myślimy, jak zwiększyć sprzedaż powinniśmy zainteresować się dziedziną marketing automation, wprowadzając jej skuteczne techniki do własnego biznesu. Nie biec na oślep, nie zauważając ważnych sygnałów i nie wykorzystując nadarzających się możliwości, lecz orientować się w terenie.