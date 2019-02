Jabłuszko nadal kusi przedsiębiorców

Po komputery z systemem macOS jako pierwsza sięgnęła branża kreatywna. Dlaczego? Oprogramowanie umożliwiało pracę na plikach dużego rozmiaru. System funkcjonował sprawnie, nie doprowadzając do sytuacji, w której ważny projekt mógł zostać skasowany z racji obciążeń wydajności, a co za tym idzie, klient nie otrzymałby na czas zamówionego zlecenia. Obecnie z komputerów Apple korzystają przedstawiciele niemal każdej profesji, reprezentujących różne sektory gospodarki.

Rekomendacje praktyków

Stale rośnie liczba użytkowników MacBooków. Tylko w 2018 roku sprzedano ponad 18 milionów tych komputerów. Tak wysoki poziom sprzedaży utrzymuje się zresztą od czasu szczytu popularności w Stanach Zjednoczonych, czyli pierwszej połowy XXI wieku. Na implementację rozwiązania decydują się głównie liderzy zmian technologicznych. Branża IT pozyskuje co roku kilkadziesiąt tysięcy nowych pracowników, którzy prywatnie pracują na systemie macOS, a w ich kieszeniach znajduje się iPhone. Zbliżenie do indywidualnego użytkownika pozwoliło zaś zmniejszyć dystans między klientem, a pracownikami. Obie grupy podkreślają walory zintegrowania pracy wszystkich mobilnych urządzeń Apple.

Zabezpieczenia

Wśród licznych zabezpieczeń macOS możemy wyróżnić m.in. FileVault oraz GateKeeper. FileVault zabezpiecza dane na dysku, automatycznie szyfrując jego zawartość (szyfrowanie XTS-AES-128 z kluczem 256-bitowym). Z kolei technologia Gatekeeper ma zapewnić uruchamianie na komputerze jedynie zaufanego oprogramowania.

Jak sięgnąć po MacBooka?

Na polskim rynku pojawiła się możliwość skorzystania z Apple Financial Services, co oznacza, że firmy nie muszą jednorazowo wydawać wysokich kwot na zakup floty urządzeń mobilnych. Rozwiązanie daje możliwość wynajmu urządzeń mobilnych.. Okres najmu zależy od potrzeb przedsiębiorstwa, przy czym maksymalnie może on wynieść 4 lata. A co zrobić po zakończonym okresie trwania umowy? To proste - wymienić produkt na nowy (przy zachowaniu warunków umowy na kolejne miesiące najmu).

