IV Kongres Dyrektorów E-commerce – o strategiach rozwoju e-commerce z liderami branży

Strategie rozwoju e-commerce to motyw przewodni tegorocznego kongresu. Będzie on stanowić punkt wyjścia dla dyskusji na temat różnych aspektów planowania wzrostu sprzedaży. Program wydarzenia obejmuje najważniejsze elementy biznesów on-line: organizację i logistykę, performance marketing, automatyzację i aspekty technologiczne oraz ekspansję zagraniczną. Agenda to prawie 20 godzin prelekcji, dyskusji fireside chat oraz prezentacji case sudies.

Kongres Dyrektorów E-commerce to dla nas niepowtarzalna okazja do spotkania się z tymi, którzy tworzą i rozwijają polski e-handel. W tym roku do współpracy zaprosiliśmy ponad 20 managerów i kreatorów sprzedaży internetowej, którzy opowiedzą o swoim doświadczeniu oraz best practise w obszarze strategii rozwoju e-commerce. Cieszymy się, że możemy tworzyć wydarzenie, które powoli staje się jedną z bardziej popularnych platform wymiany wiedzy w branży. – komentuje Krzysztof Murzyn, Omnichannel Strategy Lead w Grupie Unity, szef merytoryki Kongresu Dyrektorów e-commerce.

Do tej pory potwierdziło swoją obecność 22 prelegentów. Na kongresowej scenie wystąpią między innymi:

- Michał Leszek – współwłaściciel i dyrektor marketingu firmy Lechpol, twórca marki Kruger&Matz, Jakub Gierszyński – Dyrektor e-commerce w Dacathlon,

-Wojciech Tomaszewski – Dyrektor Marketingu i E-commerce w ANSWEAR.com,

-Paweł Wróbel – E-commerce Director EU w DUKA

-Rafał Owczarek – Dyrektor Projektów Strategicznych – Multimedia Polska.

Kongres Dyrektorów E-commerce to wydarzenie dedykowane dyrektorom i właścicielom średnich i dużych e-commerce, e-commerce managerom oraz dyrektorom działów sprzedaży firm prowadzących handel wielokanałowy. Ppotkanie, które jest organizowane przez praktyków dla praktyków.

Więcej informacji o Kongresie oraz rejestracja na stronie http://www.kongresecommerce.pl/. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Unity, Partnerami – Przelewy24 oraz Raben.