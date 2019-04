ISO – Zbędna papierologia czy praktyczna pomoc w funkcjonowaniu firmy?

Czym zajmuje się ISO, jakie są założenia?

Głównym celem ISO jest tworzenie norm i standardów, które ujednolicą różne dziedziny ludzkiej działalności. Tworzenie spójnych standardów i norm, które przestrzegane są na całym świecie umożliwia sprawną wymianę handlową oraz współpracę międzynarodową na wielu poziomach. Standaryzacja zaczęła być wprowadzana w drugiej połowie XX wieku i objęła obszary organizacyjne, handlowe oraz techniczne, co przełożyło się na sprawne kontakty pomiędzy narodami. To dzięki normom ISO produkty wytwarzane w jednym miejscu na świecie mogą być bez problemu używane w innych częściach globu. Działania ISO są w pełni dobrowolne, jednakże ich przyjmowanie generuje korzyści dla wszystkich stron, dlatego są one ogólnie respektowane. Pozytywne oddziaływanie ISO dotyczy więc nie tylko przemysłu, handlu, ale także funkcjonowania każdego człowieka w cywilizowanym współczesnym świecie.

Standaryzacja ISO obejmuje nie tylko normy jakościowe. Tworząc standardy ISO stawia sobie za cel wpływanie na wiele dziedzin ludzkiej działalności, przez co ułatwia korzystanie z produktów, urządzeń czy narzędzi, tworząc te same zasady korzystania z nich oraz ich identyfikowania. Tyczy się to zarówno różnego rodzaju sprzętów, czy oznaczania rozmiarów odzieży. ISO standaryzuje zatem rozwiązania techniczne oraz organizacyjne w celu usprawnienia prowadzenia różnych działań.

Jakie obszary przedsiębiorstwa mogą być objęte certyfikacją?

Normy ISO wprowadzone w model działania przedsiębiorstwa wymagają przeprowadzenia takich procesów jak audit oraz certyfikacja. Standaryzacja ISO wdraża w funkcjonowanie firmy międzynarodowe normy funkcjonowania, w tym standardy jakości. Według wytycznych ISO na świecie działa ponad milion różnego rodzaju przedsiębiorstw, firm, zakładów i fabryk. ISO kreuje każdą gałąź przemysłu i działalności człowieka. Uzyskanie certyfikatów umożliwia sprawne funkcjonowanie firmy we wszystkich jej obszarach aktywności.

Najpopularniejsze normy ISO

Od początku swojej działalności Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wprowadziła do życia kilkanaście tysięcy norm, dzięki którym codzienne życie stało się łatwiejsze, produkcja i handel produktami i usługami nieskomplikowane. To dzięki standaryzacji wymiana gospodarcza podmiotów na całym świecie może przebiegać bezproblemowo. Najbardziej popularne normy dotyczą jakości funkcjonowania, jakości produktów oraz systemów obowiązujących w przedsiębiorstwach, firmach czy zakładach produkcyjnych. Bezcenne i najbardziej popularne normy ISO, to:





ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015) - System Zarządzania Jakością,

ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego,

ISO 45001 - Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,

ISO/TS 16949 - System Zarządzania Jakością w Motoryzacji,

ISO 13485 - System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych,

ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

ISO 22716 - Dobra Praktyka Produkcyjna w Przemyśle Kosmetycznym.

Wdrożenie powyższych norm w działalność danego przedsiębiorstwa oraz uzyskanie odpowiednich certyfikatów jest niezbitym dowodem na przestrzeganie najwyższych międzynarodowych standardów w funkcjonowaniu firmy i jej zarządzaniu. Klient może być również pewien doskonałego poziomu świadczonych usług czy oferowanych produktów.

Dlaczego warto wdrożyć ISO w swojej firmie?

Wdrożenie ISO oraz uzyskanie wymaganych certyfikatów jest potwierdzeniem jakości świadczonych usług, oferowanych produktów, procesów ich powstawania oraz wzorowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najbardziej powszechną normą wprowadzaną w model jednostek jest PN-EN ISO 9001:2015. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu restrykcyjnych wymagań. Jednostki działające zgodnie z normami ISO notują większą efektywność systemu zarządzania oraz samym pracowników. Zarządzanie jakością sprawia, że oferowane usługi i towary są na najwyższym poziomie, czego efektem jest zadowolenie i zaufanie klienta, a co przekłada się na kreowanie dobrego wizerunku firmy. W konsekwencji klient stale korzysta z oferty firmy oraz poleca jej usługi, co ma ogromny wpływ na zwiększenie przychodów. Rozwój firmy umożliwia poszerzanie dotychczasowej oferty usług i towarów. Usprawnione zostają wszystkie procesy funkcjonujące w firmie, w tym obsługa klienta oraz odpowiadanie na jego potrzeby. Poprzez mądre zarządzanie minimalizowane są koszty, a zwiększany zysk. Audit oraz certyfikacja musi odbywać się poprzez uprawnione do tego specjalistyczne jednostki. Godnym zaufania partnerem w biznesie oraz doskonałym specjalistą i profesjonalistą we wdrażaniu i certyfikacji ISO jest firma Intertek. Bogate doświadczenie oraz wyspecjalizowana kadra umożliwia wprowadzenie najlepszych rozwiązań w funkcjonowanie firmy klienta.