IoT w mieście, domu i w firmie

Czym jest Internet of Things?

Internet Rzeczy to koncepcja bazująca na idei łączności między urządzeniami (M2M – machine to machine) zakładająca możliwość komunikacji, gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wymiany przez te urządzenia za pomocą sieci komputerowej, bez udziału człowieka. Jest to więc przede wszystkim bezprzewodowe połączenie wielu urządzeń komunikujących się ze sobą za pośrednictwem internetu lub dedykowanej sieci, które tworzą wzajemnie pewien ekosystem. Samochody, urządzenia kuchenne, wyposażenie domu, oświetlenie, telefony komórkowe, monitory serca mogą być połączone za pośrednictwem Internetu Rzeczy.

IoT obejmują rozwiązania, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to rozwiązania służące użytkownikom końcowym zarówno tym indywidualnym jak i biznesowym. Korzystanie z nich ma m.in. podnieść jakość życia czy zmaksymalizować korzyści i przychody. Drugie to rozwiązania dedykowane firmom, umożliwiające przede wszystkim minimalizowanie kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów.

Smart Home, Smart City, Smart Factory

Dzięki Internetowi Rzeczy rozwinęło się wiele rozwiązań typu „smart home”, których celem jest oszczędność energii, bardziej ekonomiczne używania naszych zasobów, a także podnoszenie jakości życia. Przykładem mogą być inteligentne termostaty ułatwiające zarządzaniem ogrzewaniem. Taki termostat wyłączy np. dany grzejnik, jeśli wyczuje otwarcie okna w danym pokoju. Dzięki możliwości zdalnego sterowania możemy też ustawić dogodną temperaturę w domu wychodząc np. z pracy. Automatyka budynkowa już dziś tworzy duży potencjał dla firm, które chciałyby zaproponować rozwiązania w tym zakresie. Rozwój IoT spowodował też, że coraz więcej miast interesuje się wykorzystaniem jego potencjału do automatyzacji oraz tworzenia rozwiązań ułatwiających życie mieszkańców. Transport, bezpieczeństwo, zarządzanie systemami usług miejskich, oświetlenie, energia to tylko niektóre aspekty inteligentnego miasta wykorzystujące IoT. Nowy Jork, Dubaj, Tajpej to przykłady miast określanych mianem Smart City.

Internet of Things stwarza też duży potencjał w Przemyśle 4.0 - te dwa tematy są praktycznie nierozerwalne. Automatyzacja, przetwarzanie i wymiana danych, wdrażanie nowych technologii pozwalających na zmianę sposobów wytwarzania, współpracujące ze sobą roboty. Przemysł 4.0 to wykorzystywanie potencjału kilku nowych technologii jednocześnie m.in. IoT, AI, big data, chmury obliczeniowej, rozszerzonej rzeczywistości. Korzyści to m.in. zdecydowane poprawienie przepływu pracy, redukcja czasów przestoju oraz czasów i kosztów serwisów, poprawa jakości, zwiększenie produktywności, identyfikacja zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Cyberbezpieczeństwo i inne wyzwania

Rzeczywistość jest taka, że IoT pozwala na praktycznie nieograniczone połączenia i często w tym momencie jego rozwoju nie jesteśmy w stanie jeszcze określić jakie to będzie miało zastosowanie w przyszłości. To z pewnością otwiera drzwi do wielu możliwości, ale także do wielu wyzwań i potencjalnych zagrożeń. Bezpieczeństwo to największe wyzwanie związane z Internetem Rzeczy. Biorąc pod uwagę, że miliardy urządzeń są ze sobą połączone, co mogą zrobić ludzie, aby upewnić się, że ich informacje są bezpieczne? Wiele osób zadaje pytanie czy ktoś będzie mógł włamać się do ich tostera czy lodówki i w ten sposób uzyskać dostęp do całej sieci? IoT wymusza więc na firmach jeszcze większą troskę o cyberbezpieczeństwo.

Kolejnym wyzwaniem jest kwestia prywatności i udostępniania danych. Wiele firm będzie też musiało zmierzyć się z ogromną ilością danych, które wszystkie te urządzenia będą produkować. Firmy muszą znaleźć dobry sposób na przechowywanie, śledzenie, analizę i zrozumienie tych informacji, które zostaną wygenerowane. Tu kluczem jest wykorzystanie różnych innych technologii np. sztucznej inteligencji czy blockchain.

Źródło: Sparkbit