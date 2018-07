IoT może być zagrożeniem, ale i szansą dla biznesu

Najważniejszą szansą, jaką dają nowe technologie, jest prowadzenie biznesu na większą skalę – szybciej, taniej, lepiej i sprawniej. Kiedy ludzie osiągają pewien limit możliwości komunikacyjnych jeśli chodzi o zarządzanie, wprowadzone mogą być rozwiązania z zakresu Internet of Things. Wtedy to urządzenia będą podejmować decyzje i działania za nas. W sytuacji kiedy nie jesteśmy w stanie nadzorować dużej liczby transakcji, może to zrobić Sztuczna Inteligencja, która będzie zarządzała ich milionami.

Korzystamy z tej technologii – tak samo jak ze Sztucznej Inteligencji – chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zmiany te nastąpiły na przestrzeni kilku ostatnich lat. Kiedyś kupując bilet lotniczy otrzymywało się go w formie papierowej. Dzisiaj wszystkie rezerwacje i bilety są elektroniczne. Ich ceny wyznaczane są właśnie przez AI. To rozwiązanie, które nikogo już nie dziwi i jest powszechnie wykorzystywane. Na lotnisku wystarczyć okazać dokument tożsamości – dowód lub paszport, a system sam identyfikuje dokąd lecimy. Do tego może jeszcze wysłać wiadomość z przypomnieniem o odprawie. Takich przykładów jest wiele. Dotyczą one logistyki w transporcie, rozwiązań Smart Cities – które dają np. olbrzymie możliwości geolokalizacji w telefonach.

Prawdziwe zastosowanie dla przedsiębiorców w Polsce to wdrożenie tej technologii do biznesu operacyjnego własnych firm i stworzenie za jej pomocą nowych produktów i możliwości. To także zapoczątkowanie nowych procesów biznesowych.

Wypowiedź: Aleksander Poniewierski, Partner/ Global IoT Leader w EY dla eNewsroom