IoT Fest Kraków - budzimy potencjał Internetu Rzeczy

Kraków jest pierwszym miejscem, w którym organizowany jest IoT Fest nie tylko dlatego, że to właśnie tu znajduje się siedziba hub:raum, ale również z tego względu, że Kraków jest miastem, w którym powstaje wiele startupów tworzących rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy (IoT). W celu podsumowania wszystkich wydarzeń i podzielenia się wrażeniami ze wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach Festiwalu IoT, zaplanowany jest Finał Festiwalu IoT w Warszawie.

Jaki jest cel Festiwalu IoT?

Celem IoT Fest w Krakowie jest integracja wszystkich entuzjastów Internetu Rzeczy, ekspertów, startupów, kół naukowych i firm działających w tym obszarze. Festiwal Internetu Rzeczy jest miejscem wymiany doświadczeń, wiedzy oraz wizji dotyczących rozwoju technologicznego i biznesowego Internetu Rzeczy.

Struktura wydarzenia

1. Prezentacje i Wykłady

Główną część IoT Fest stanowią Prezentacje i Wykłady, których prelegentami są przedstawiciele startupów działających w obszarze Internetu Rzeczy. Treści prezentacji stanowią odpowiedź na trudne pytania, które zadają sobie startupy na różnych etapach rozwoju, m.in.:

Jak stworzyć prototyp produktu i wprowadzić go na trudny rynek?

Jak zadbać o bezpieczeństwo IoT?

Czy Kickstarter tak naprawdę się opłaca?

Ważnymi elementami tej części wydarzenia będą:

Startup Presentations - prezentacje startupów działających w różnych obszarach Internetu Rzeczy.

- prezentacje startupów działających w różnych obszarach Internetu Rzeczy. Panel Session – „Success and failure stories” startupów działających w branży IoT.

2. Targi IoT

Równolegle do prezentacji będę odbywać się Targi dla startupów IoT oraz kół naukowych działających na uniwersytetach, które zajmują się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań Internetu Rzeczy i chciałyby pokazać swoje osiągnięcia szerszej widowni.

3. Warsztaty IoT

Dodatkowo, będą miały również miejsce Warsztaty IoT, na których będzie można nie tylko uzyskać praktyczną wiedzę na temat budowy projektów Internetu Rzeczy, ale również zbudować własny prototyp z wykorzystaniem mikrokontrolerów pod czujnym okiem specjalistów.

Dla kogo jest IoT Fest w Krakowie?

Wydarzenie przygotowane jest z myślą o:

startupach znajdujących się na różnych etapach zaawansowania w rozwoju swojego biznesu, które chciałyby mieć możliwość wzbogacenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktu z innymi twórcami,

kołach naukowych - w których tworzone są rozwiązania IoT, które pragną zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności oraz pokazać światu swoje pomysły

oraz wszystkich osobach i firmach, dla których Internet Rzeczy jest ciekawym tematem i chciałyby dowiedzieć się jeszcze więcej w tym zakresie.

Rosnący potencjał Internetu Rzeczy

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) umożliwia połączenie się oraz interakcję ze światem dookoła nas. Okazuje się, że niemal każdy obiekt może być elementem Internetu Rzeczy, pod warunkiem, że zostanie wyposażony w sensory i możliwość wysyłania danych. Niebawem, połączone będzie niemal wszystko: ludzie, urządzenia i systemy. Według szacunków Cisco, w 2020 roku do inteligentnej sieci będzie podłączonych 50 mln urządzeń. Jest wiele korzyści wynikających z korzystania z IoT, począwszy od możliwości monitorowania stanu przedmiotów po bardziej zaawansowane działania, takie jak: zwiększenie produktywności pracowników czy inteligentne zarządzanie infrastrukturą miejską.

Więcej szczegółów na iotfest.splashthat.com

O IoT creators

Organizatorem IoT Fest jest inicjatywa IoT creators (www.meetup.com/IoT-creators), której celem jest dzielenie się wiedzą na temat rozwiązań Internetu Rzeczy oraz budowanie silnej społeczności jego pasjonatów, między innymi poprzez organizowanie wydarzeń, spotkań i warsztatów tematycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. IoT Creators jest inicjatywą wspieraną przez hub:raum Kraków.

O hub:raum Kraków

hub:raum Kraków to centrum innowacyjności dla Europy Środkowo-Wschodniej stworzone przez Grupę Deutsche Telekom (w Polsce T-Mobile) w kwietniu 2013 roku. Działalność hub:raum skupia się na wspieraniu innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez łączenie zespołu, wizji i ekspertyzy z korporacyjną siłą wiodącej światowej firmy telekomunikacyjnej. hub:raum oferuje pomoc startupom we wdrażaniu produktów na europejskich rynkach. Jest to możliwe dzięki unikalnemu pakietowi korzyści oferowanemu przez hub:raum – inwestycji typu seed w wysokości nawet do 300.000 €, przestrzeni do coworkingu, mentoringu oraz dostępowi do zasobów Deutsche Telekom (zaplecze technologiczne, wsparcie biznesowe, kanały marketingowe, łączenie z ofertami operatorów).

Współpraca hub:raum Kraków z oddziałami Deutsche Telekom w Europie Środkowo-Wschodniej opiera się na efektywnym identyfikowaniu pomysłów biznesowych i wyników prac badawczych, które mają szanse zaistnieć na wielu rynkach. Zespół proaktywne szuka startupów, które wpasowują się w dany telekom i rynek.

hub:raum jest organizatorem wielu programów wspierających startupy z całej Europy. Jednymi z nich są WARP Sprints (www.warpaccelerator.com) oraz Challenge Up! (akcelerator startupów z zakresu Internetu Rzeczy, stworzony we współpracy z Cisco oraz Intelem, www.challengeup.com).