Inwestycje w polskie projekty i młode przedsiębiorstwa

Planowane są inwestycje na dużą większą skalę w funduszach Otwarte Innowacje czy KOFFI, których wartość może sięgnąć nawet do kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych. Są one skierowane do przedsiębiorstw, które będą wychodziły na rynki europejskie i światowe.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju finansuje również za pomocą programu Inteligentny Rozwoju w ramach pilotażowego projektu Polska Prize. Ma on służyć sprowadzaniu startupów zza granicy. Liczą się tu zwłaszcza ludzie z pomysłami, którzy chcą prowadzić działalność w Polsce i tutaj ją rozwijać.

Kolejną opcją jest udział w programie Homing, prowadzonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Skierowany jest on do naukowców, którzy wyjechali za granicę. Ma służyć temu, aby osoby planujące wrócić do Polski, mogły prowadzić zespoły badawcze i rozwijać działalność w naszym kraju.

Autor: Katarzyna Kaczkowska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju dla serwisu eNewsroom