Inwestowanie tylko z odpowiednią platformą

Nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy wiedzą, jak ważne jest (szczególnie na początku) dobranie odpowiedniej platformy inwestycyjnej. Tego typu narzędzie nie tylko służy do podejmowania bezpośrednich działań na giełdzie, ale też umożliwia przeprowadzenie analizy i ułatwia podjęcie decyzji, w których aktywach warto ulokować swój kapitał. Dobra platforma jest jednocześnie podstawowym narzędziem pracy inwestora, a także pełni funkcję kopalni wiedzy – niezbędnej przecież w skutecznym tradingu. Najlepsze tego typu aplikacje pozwalają też początkującym osobom w przyjazny sposób zapoznać się z giełdą.

Przykładem takiej platformy jest Vestle, która oferuje m.in. inwestowanie w ETF, surowce, indeksy, akcje i wiele innych. Oprócz tego możemy dzięki niej obserwować wysokość kursów w czasie rzeczywistym, skorzystać np. z tzw. kalendarium ekonomicznego oraz wziąć udział w całej gamie szkoleń.

Podstawowym zadaniem platformy jest umożliwienie inwestorom przeprowadzenia transakcji oraz bacznej obserwacji rynku. Z Vestle ulokujesz kapitał w złocie i innych surowcach, a także w większości najpopularniejszych walut świata (np. Euro, Dolary Amerykańskie, Funty. Istnieje też możliwość zainwestowania w popularne ostatnimi czasy kryptowaluty.

Wielu początkujących inwestorów popełnia na starcie swojej przygody z giełdą błąd, polegający na inwestowaniu bez odpowiedniego planu. Stworzenie skutecznej taktyki znacząco ułatwia korzystanie z platformy, która w przejrzysty sposób pokazuje, jak zachowuje się rynek. Zanim inwestor ulokuje po raz pierwszy kapitał, powinien bacznie obserwować zmiany interesujących go aktywów. Vestle dokładnie wskazuje, jaki trend obowiązuje dane akcje, waluty czy surowce. Osoby zaczynające swoją przygodę z inwestowaniem mogą też liczyć na doraźną pomoc w zaznajomieniu się z podstawowymi prawidłowościami funkcjonowania giełdy. Twórcy Vestle zaprojektowali platformę tak, by ta nowego użytkownika niemal za rękę wprowadziła do świata tradingu. Przygotowane szkolenia e-learningowe oraz pomoc specjalistów umożliwiają natomiast stworzenie optymalnej i własnej techniki inwestycyjnej.

W XXI wieku ważne jest, by z jednej strony mieć ciągły dostęp do platformy brokerskiej, a z drugiej każdy wie, że czas przeznaczony na inwestowanie nie musi oznaczać całej doby spędzonej na analizie. Vestle dostępne jest nie tylko w wersji desktopowej, ale też mobilnej. Aplikację platformy mogą pobrać na swoje smartfony użytkownicy urządzeń opartych na systemach Android oraz iOS.

Jeszcze kilka lat temu liczba platform inwestycyjnych nie była tak pokaźna jak obecnie. Dziś inwestorzy i spekulanci mają możliwość skorzystania z wielu narzędzi, które znacząco ułatwiają poruszanie się po meandrach giełdy. Osoby chcące przetestować Vestle, mogą to zrobić, decydując się na wersję demonstracyjną platformy. Demo narzędzia chroni osoby początkujące przed utratą kapitału, a jednocześnie wskazuje na możliwości, jakie daje inwestorom to narzędzie. Twórcy Vestle podkreślają, że ich celem jest przekazanie doświadczenia przez odpowiednią edukację, która pozwoli zminimalizować ryzyko poważnych błędów inwestycyjnych i nauczyć nowych traderów podejmować samodzielne decyzje oparte na wiedzy.