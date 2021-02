Internet w roli swata jest lepszy niż znajomi czy przypadkowe spotkanie w barze

Algorytm miłości

Swatki kilkadziesiąt lat temu były niczym współczesne aplikacje randkowe. Dzisiaj ich rolę przejęła sztuczna inteligencja. Z tą jednak różnicą, że SI ma lepszą skuteczność. Związki ludzi, których połączyła technologia, są jak rota przysięgi małżeńskiej - zgodne, szczęśliwe i trwałe!

Jak wynika z badania socjologów Michaela Rosenfelda i Sonii Hausen z Uniwersytetu Stanforda oraz Reubena Thomasa z Uniwersytetu w Nowym Meksyku, randki internetowe są obecnie najczęstszym sposobem poznawania się par. Około 39% heteroseksualnych par i 60% jednopłciowych zapoczątkowało swoją znajomość online.

– Nic w tym dziwnego, skoro tylko w zeszłym roku średni czas, jaki ludzie spędzają przed szklanym ekranem, wzrósł o ponad 130%. Konsumpcja treści z sieci zajmuje nam teraz prawie 7 godzin, a jeszcze nie tak dawno były to “zaledwie” 3 godziny, wynika z badań zrealizowanych przez Sapio Research i DoubleVerify. Naturalnie więc musiał zmienić się także sposób, w jaki nawiązujemy znajomości. A skoro bliskie relacje nawiązujemy już w sieci, to również Internet jest podstawowym źródłem, gdzie szukamy upominków dla drugiej połówki. Wykorzystanie danych w reklamie online pomaga markom znaleźć właśnie takie profile i podsunąć im ciekawy pomysł właśnie na walentynki – zauważa Rafał Szychowski, prezes OAN, firmy która wykorzystuje analizę danych o zachowaniu internautów oraz algorytmy sztucznej inteligencji.

I aż nas sieć nie rozłączy

Tinder, Facebook, Badoo to tylko niektóre z aplikacji, które mają za zadanie pomóc w znalezieniu drugiej połówki. Niestety wiele osób wciąż postrzega je, jako rozwiązania zachęcające do przygodnych schadzek. Nowe badanie może raz na zawsze zmienić wizerunek randkowania online. Jak wynika z artykułu opublikowanego w czasopiśmie PLOS ONE, użytkownicy tych aplikacji szukają (z sukcesami!) długoterminowych relacji.

Gina Potarca, badaczka w Instytucie Demografii i Socjoekonomii na Uniwersytecie Genewskim w Szwajcarii, poddała analizie dane zebrane przez Szwajcarski Federalny Urząd Statystyczny, aby dowiedzieć się więcej o związkach utworzonych online i offline. Badanie objęło ponad 3200 osób w wieku powyżej 18 lat, które były w związku i poznały swojego partnera w ciągu ostatniej dekady.

Okazuje się, że pary, które “trafiły na siebie” poprzez aplikację randkową były bardziej zainteresowane wspólnym życiem w porównaniu z tymi, które poznały się offline, a kobiety, które znalazły swojego partnera przez sieć, częściej chciały mieć dzieci. Co więcej, związki zainicjowane na platformach typu Tinder i temu podobnych, były równie szczęśliwe ze swoich relacji, co osoby, które rozpoczęły swoją relację w świecie offline.

Miłość bez przypadków

“Masz nową parę!” – to komunikat doskonale znany zwolennikom cyfrowego randkowania. Jednak czy to wyłącznie zasługa zdjęć, które dodaliśmy do naszego profilu, a może chodzi o kreatywny opis, widniejący pod nimi? Okazuje się, że ani jedno, ani drugie i być może, sukces leży gdzie indziej. Tomasz Sokół, wiceprezes OAN, zwraca uwagę na bardzo istotny fakt: – Tinder i jego konkurenci zgromadzili bogate zasoby danych, które SI może analizować, aby przewidzieć, w jaki sposób wybieramy partnerów i wykorzystując zebraną wiedzę, stara się znaleźć nam osobę, która będzie najlepiej do nas dopasowana. Mechanizm ten przypomina rozwiązania stosowane w sektorze reklamy cyfrowej, gdzie również wykorzystuje się Big Data i algorytmy sztucznej inteligencji, które decydują o tym komu, gdzie, kiedy, jak i za ile wyświetlić daną reklamę, by osiągnąć jak najwyższe prawdopodobieństwo sprzedaży. Ekspert warszawskiej spółki zwraca uwagę na to, jak dochodowym rynkiem są “walentynkowi zakupowicze” i że znajomość ich demografii, preferencji i nawyków może skutecznie wzmocnić wyniki sprzedażowe.

A czego szukają zakochani? Jak wynika z danych opracowanych przez OAN na podstawie 2,3 mln profili użytkowników w Polsce, przede wszystkim pomysłów na prezent dla drugiej połówki. Czym się interesują osoby, które chcą sprawić komuś prezent w święto zakochanych? W dużej mierze kuchnią i gotowaniem. Wiele osób szuka także mniej oczywistych informacji, np. dotyczących wystroju domu, rodzicielstwa, czy… opieki nad zwierzętami. Jak widać, miłość niejedno ma oblicze.

Prawdziwe oblicze miłości

I chociaż możliwości sztucznej inteligencji mogą wydawać się nieprawdopodobne, to naturalnie nie oznacza to, że wykona ona wszystkie kroki za nas. Chociaż i taka możliwość istnieje. Twórcy aplikacji już stosują rozwiązania, które są w stanie podpowiedzieć Ci, gdzie warto zaprosić drugą połowę, bądź jak pokierować rozmową, aby zakończyła się sukcesem. Algorytmy analizują zebrane zbiory danych i spośród setek tysięcy możliwości, rekomendują te, które rokują najlepiej.