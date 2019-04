Internet Rzeczy a rozwój handlu

Organizacje stały się bardziej otwarte i aktywne w aspekcie wdrażania i wykorzystywania rozwiązań Internetu Rzeczy (IoT) w całym przedsiębiorstwie, jak wynika z drugiego badania Intelligent Enterprise Index przeprowadzanego dorocznie przez firmę Zebra Technologies. Przekłada się to na nowe możliwości rozwoju biznesu. Z badania wynika, że blisko połowa ankietowanych detalistów (42%) umożliwia pracownikom korzystanie z danych w czasie rzeczywistym. Dzięki dostępowi do aktualnych informacji na temat kupujących i zapasów, pracownicy punktów sprzedaży mogą swobodniej nawiązywać bezpośredni kontakt z klientami, a także obsługiwać ich szybciej i wydajniej. Tradycyjne sklepy po wdrożeniu rozwiązań Internetu Rzeczy mogą zapewnić wygodne i bezproblemowe zakupy. Ta implementacja pozwala organizacji pozyskać również dane niezbędne do opracowania nowych strategii zachęcających klientów internetowych do odwiedzenia sklepów fizycznych.

Detaliści zaczynają dostrzegać zalety działalności w środowiskach opartych na danych. W związku z tym liczba inwestycji w rozwiązania IoT będzie rosnąć. Aż 74% respondentów spodziewa się wzrostu inwestycji w Internet Rzeczy w swojej firmie w ciągu najbliższych 12–24 miesięcy, a ponad połowa ankietowanych (58 proc.) przewiduje, że ich organizacja planuje pełne wdrożenie IoT do końca następnego roku. Jeśli chodzi o rozszerzenie zakresu i skali wdrożenia rozwiązań Internetu Rzeczy w przedsiębiorstwie, prawie 60% pracowników sklepów spodziewa się ich implementacji w całej firmie, a 30% przeprowadza już wdrożenie na tym poziomie.

Wygoda klienta nadal jest głównym czynnikiem zachęcającym organizacje do wdrażania rozwiązań Internetu Rzeczy w sklepach. Trzy czwarte respondentów wykorzystuje już dane wygenerowane przez te rozwiązania, by poprawiać wrażenia i doświadczenia konsumentów. Detaliści, którzy opierają decyzje biznesowe na oczekiwaniach klientów, koncentrują się na najważniejszych dla nich kwestiach. Jedną z nich jest wykorzystywanie danych osobowych. Z badania wynika, że właściciele sklepów proaktywnie podchodzą do obaw klientów związanych z bezpieczeństwem, a 54% zamiast przeprowadzać rutynowe kontrole, stale monitoruje dane, by zapewnić ich prywatność.

Prowadzenie „inteligentnego przedsiębiorstwa” oznacza dla dzisiejszych sprzedawców inwestycje w nowe technologie i wykorzystywanie danych z tych rozwiązań, aby zapewnić klientom lepszą obsługę na każdym etapie ich ścieżki do zakupu. Angażując się w realizację tych założeń, organizacje tworzą solidniejsze podstawy, które ułatwią im uzyskanie przewagi konkurencyjnej na dzisiejszym rynku e-commerce.

Autor: Jacek Żurowski, Dyrektor Regionalny Zebra Technologies na Europę Środkową