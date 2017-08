Internet of Copyrighted Things - zbliża się CopyCamp 2017

Ale czy wiesz, że za pomocą praw autorskich, innych praw wyłącznych takich jak patenty czy prawa do baz danych, a także technologii (tzw. DRM) może dochodzić do zawłaszczania w zasadzie każdego rodzaju informacji? W czasach „Internetu Rzeczy” (“Internet of Things”) oznacza to, że coraz więcej przedmiotów, z których korzystasz zawiera program komputerowy lub dane podlegające czyjejś wyłącznej kontroli. Ma to oczywisty i fundamentalny wpływ na wszelkie przejawy życia każdego z nas.

Wynikające z tego wyzwania muszą być podejmowane w ramach neutralnej i pluralistycznej debaty pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi. Fundacja Nowoczesna Polska organizuje miejsce dla takiej debaty od roku 2012 w postaci corocznej międzynarodowej konferencji CopyCamp. Rozmawiamy tam o prawie, ale nie jest to konferencja prawnicza. Przez ostatnie 5 lat udało nam się uczynić z CopyCampu największą konferencję o społecznych i ekonomicznych aspektach prawa autorskiego w Europie. Przez ten czas, ułatwiliśmy wymianę idei ponad 250 międzynarodowym prelegentom.

CopyCamp 2017

Na CopyCampie 2017 chcemy przede wszystkim poszerzyć zakres debaty o prawach wyłącznych. Chcemy rozmawiać nie tylko o kulturze, nauce, edukacji, ale też o tym, jak prawa te działają w takich obszarach jak na przykład zdrowie i żywność. Jeden z naszych specjalnych gości, Krishna Ravi Srinivas, opowie jak open source wykorzystywane jest w uprawie roślin, jako odpowiedź na coraz mniejszą swobodę rolników w zakresie korzystania z ich zbiorów.

Szykujemy specjalną sesję poświęconą prawom wyłącznym w modzie, w ramach której wystąpią m.in. Ariele Elia, koordynatorka w nowojorskim Fashion Institute of Technology oraz Magdalena Płonka, projektantka oraz badaczka tematyki CSR w przemyśle odzieżowym.

Będziemy gościć również m.in. Aleksandrę Przegalińską, która opowie o zmianach w pojmowaniu kreatywności, jakie wnosi rozwój sztucznej inteligencji, Aarona Perzanowskiego, współautora książek „The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy” oraz „Creativity Without Law”, a także Mitcha Altmana, który wystąpi z prezentacją o społecznym oddziaływaniu ruchu open hardware.

A w ramach towarzyszących konferencji warsztatów, Jérémie Zimmermann poprowadzi spotkanie „Hacking with Care”.

Listę zaproszonych gości znajdziecie pod adresem: https://copycamp.pl/en/info/who/

Regionalny aspekt CopyCampu

Znana z poprzednich CopyCampów ścieżka wyszehradzka zagości u nas także i w tym roku. Jesteśmy dumni, że dzięki naszej współpracy z Iuridicum Remedium, Asimov Foundation, oraz Uniwersytetem w Trnavie gościmy rosnące grono ekspertów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, których głosy są często mało słyszalne w międzynarodowej debacie zdominowanej przez dużych graczy.

Dodatkowe elementy rozwoju współpracy regionalnej będą natomiast wynikiem poszerzenia grona partnerów o niemiecki Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software (ifrOSS.de) oraz Free Software Foundation Europe. Chcemy w ten sposób zwiększyć udział w naszym programie takich tematów jak wolne oprogramowanie, otwarte standardy, zamówienia publiczne na IT. Chcemy również ułatwić wymianę polsko-niemieckich doświadczeń na takie pozostałe wspólne tematy jak: copyright trolling, Open Access, zbiorowy zarząd, czy dozwolony użytek.

Informacje o konferencji CopyCamp

Program VI międzynarodowej konferencji CopyCamp jest już online pod adresem: https://copycamp.pl/en/info/program/

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. w Warszawie.



Wstęp na CopyCamp jest wolny, wymagana wcześniejsza rejestracja na stronie

Bieżące informacje o konferencji można znaleźć również na twitterze (@CopyCampPL), stronie wydarzenia na Facebooku oraz stronie projektu prawokultury.pl