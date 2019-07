Internet na wakacje – jaki powinien być?

Ile transferu do internetu mobilnego na wakacje?

Podstawowym parametrem przy wyborze internetu mobilnego – również tego, z którego będzie korzystać się podczas wakacji ­– jest dostępny pakiet danych. Ile powinien wynosić? Zakładając, że z jednego źródła korzystać będzie cała rodzina, 20 GB to rozsądne minimum, ale zdecydowanie warto rozważyć większy pakiet. Dużo zależy od długości wyjazdu i formy spędzania wolnego czasu. Jeśli jednak ma się w planach oglądanie filmu lub serialu – nawet jednego odcinka dziennie – warto mieć zapas, aby w połowie urlopu nie okazało się, że cały transfer się wyczerpał. Jeśli internet ma być również udostępniany dzieciom lub nastolatkom, warto zadbać o to zawczasu i wybrać pokaźniejszy pakiet – 40 GB lub więcej.

Internet mobilny na wakacje – za ile?

Klasyczne oferty internetu mobilnego na abonament rzadko sprawdzają się jako internet na wakacje, bo pomimo tego, że intensywnie korzysta się z nich tylko w określonym okresie, płacić trzeba przez cały rok. Tak jednak nie musi być. W ofercie nju mobile można skorzystać z „nju internetowy” to bardzo ciekawa propozycja, w której płaci się tylko za transfer, który realnie się wykorzysta, ale nie więcej niż górna granica. Abonent otrzymuje na start 40 GB za 29 zł. Jeśli jednak po wakacjach nie będzie korzystał z internetu, nie zapłaci nic. Warunki są dwa – trzeba mieć minimum trzymiesięczny staż w sieci (przez ten okres opłata minimalna wynosi 9 zł) oraz raz na pół roku skorzystać z otrzymanej karty SIM, chociażby wysyłając SMS. Wówczas z jednej strony ma się cały czas dostęp do internetu mobilnego, z drugiej – płaci się za tylko wtedy, gdy realnie się z niego korzysta.

Idealny internet na wakacje?

Wspomniana już oferta ma jeszcze jedną niezaprzeczalną zaletę, czyli darmową usługę „Im dłużej, tym lepiej”. Dzięki niej abonenci z dłuższym stażem dostają większy pakiet internetu bez dodatkowych opłat. Zaczyna się od 40 GB, ale już po pół roku wartość ta rośnie do 80 GB, po roku do 100 GB, a po dwóch latach do 120 GB. Taka wielkość pakietu z całą pewnością wystarczy nawet podczas najbardziej deszczowych wakacji.

Dotychczasowi użytkownicy sieci mogą skorzystać też z opcji „nju internet dodatkowy”, dokupując do posiadanego w nju na abonament numeru dodatkową kartę SIM za 19 zł z dodatkowymi gigabajtami. W tej ofercie na start jest 20 GB, ale wystarczy, że abonent ma półroczny staż i od samego początku ma do dyspozycji aż 40 GB. Po roku jest to 60 GB i po dwóch latach 80 GB. Z dodatkowej karty SIM można korzystać w dowolnym urządzeniu, ale można też nie wykorzystywać aktywnie tej drugiej karty SIM, bo dodatkowe GB z oferty zasilają wspólną pulę gigabajtów i można z nich korzystać na numerze głównym.

Szczegóły mobilnego internetu od nju mobile, który idealnie sprawdzi się na wakacje, można przeczytać pod tym linkiem: https://www.njumobile.pl/oferta/internet-mobilny/. Warto podkreślić, że podobnie, jak inne usługi nju, również internet mobilny nie wymaga podpisania długiego zobowiązania – umowa jest na czas nieokreślony i można ją w dowolnym momencie przerwać (zachowując 30-dniowy okres wypowiedzenia).