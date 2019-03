Internet mobilny - ranking operatorów za styczeń i luty 2019

Dane do raportów zostały zebrane dzięki pomiarom użytkowników aplikacji RFBENCHMARK. Styczeń 2019 obfitował w 25883 pomiary, a w lutym odnotowaliśmy nieco wyższy wynik – 26005.

W obu przypadkach, co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, najczęściej nasi testerzy korzystali z 4G – w styczniu 82,77% pomiarów wykonano w tej technologii, a w najkrótszym miesiącu w roku 82,41%. Coraz mniejsza liczba osób znajduje się w zasięgu 3G. W styczniu w tej technologii dokonano 16,89%, a w lutym 17,34% pomiarów. W technologii 2G wykonano zaledwie 89 pomiarów w styczniu, co daje 0,34% wszystkich testów oraz zaledwie 65 testów w lutym (0,25%).

Najczęściej pomiary przeprowadzone były w zasięgu Orange (36,39% styczniu i 36,57% w lutym). Wiele osób korzystało również z usług Play (29,02% w styczniu i 30,15% w lutym), następny jest Plus (20,90% w styczniu i 19,77% w lutym), zaś najmniej pomiarów wykonano dla sieci T-Mobile (13,68% w styczniu oraz 13,51% w lutym).

Jak wyglądała sytuacja w poprzednich miesiącach?

Pod koniec 2018 roku najwięcej powodów do radości miało Orange, które uzyskało najwyższe wyniki w dwóch kategoriach: średniej szybkości wysyłania danych (11,05 Mb/s) oraz wartości ping (40,43 ms). Średnia szybkość pobierania danych była kategorią, w której emocje sięgały zenitu z powodu bardzo małej różnicy pomiędzy dwoma bezpośrednimi konkurentami – Orange i T-Mobile. Ostatecznie to T-Mobile uzyskał laur jakości, dzięki wynikowi 25,11 Mb/s.

Który operator był najlepszy w styczniu?

Zaciekła rywalizacja pomiędzy dobrymi znajomymi trwa… i zmiana ostatnich cyfr roku z 18 na 19 nie ma tu nic do tego! Lider w kategorii “średnia szybkość pobierania danych” w styczniu pozostał ten sam i jest nim T-Mobile. Zachował on prowadzenie za sprawą wyniku o wartości 23,62 Mb/s. Orange został nieznacznie w tyle, choć wygrana wciąż wydaje się być na wyciągnięcie ręki (22,37 Mb/s). Brązowy medal wędruje do Play (19,63 Mb/s), zaś czwarte i zarazem ostatnie miejsce to niezbyt zadowalający wynik Plusa (15,47 Mb/s).

Bez większych niespodzianek obyło się także w kategorii średniej szybkości wysyłanych danych. Nieprzerwanie od 6 miesięcy to Orange wiedzie prym w tej klasyfikacji, tym razem z wynikiem 10,1 Mb/s. Na drugim miejscu T-Mobile (8,52 Mb/s), który nieznacznie wyprzedził Plus (8,29 Mb/s). Stawkę zamknął Play z wyraźnie słabszym wynikiem (7,64 Mb/s).

Dobra passa Orange trwa także w kolejnej kategorii. I to w dobrym stylu. Wynik Orange to 32,62 ms, czyli wynik o 7,82 ms lepszy niż w grudniu. Pozostali operatorzy zatrzymali się na wyniku 39 ms i rozpoczęli zaciętą walkę o kolejne pozycje w naszym rankingu. Drugie miejsce przypadło Play (39,37 ms), które wyprzedziło Plus (39,58 ms) oraz T-Mobile (39,64 ms). Wszyscy operatorzy poprawili swoje wyniki.

Który operator był najlepszy w lutym?

T-Mobile nie próżnuje, potwierdzając swoją siłę po raz kolejny z rzędu i poprawił swój wynik z ubiegłego miesiąca w kategorii średnia szybkość pobierania danych, odnotowując 24,36 Mb/s. Różnica między liderem, a pozostałymi operatorami zaczyna się pogłębiać. Drugi w tej kategorii Orange odnotował 22,79 Mb/s. Play wypadł w lutym nieznacznie lepiej niż w poprzednim miesiącu (19,87 Mb/s), a Plus zdołał przekroczyć próg 16 Mb/s, zamykając tym samym najkrótszy miesiąc w roku wynikiem 16,78 Mb/s.

Od dłuższego czasu w kategorii średniej szybkości wysyłania danych trwa dominacja zawodnika w pomarańczowej koszulce. Po raz siódmy z rzędu Orange uzyskuje najlepszy rezultat (10,27 Mb/s). Dalsze pozycje nie są tak oczywiste. T-Mobile, który odzyskał siły i z czwartego miejsca w styczniu wskoczył na drugi stopień podium w lutym prezentując średni wynik 9,83 Mb/s. Plus ze słabszymi notowaniami ląduje na trzecim miejscu (7,91 Mb/s). Ranking zamyka Play (6,2 Mb/s).

Pomarańczowy kolor przywdziewa najlepszy operator w kategorii najniższej wartości ping. Orange uzyskało najlepszą pozycję dzięki wynikowi 33,77 ms. Jest to osiągnięcie nieznacznie słabsze niż w styczniu, mimo to pozwala operatorowi na chwilę oddechu w nieustającej rywalizacji z konkurencją. W lutym Play utrzymał drugi w kolejności wynik (38,55 ms), a pozostali operatorzy znaleźli się w tyle ze słabszymi wynikami niż w ostatniej odsłonie rankingu. Wśród outsiderów lepiej wypadł T-Mobile (44,54 ms), zaś najmniej zadowolony może być Plus (44, 79 ms).

Źródło: RFBENCHMARK