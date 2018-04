Internet bez limitu dla firmy i wszystkich jej pracowników?

Cyfryzacja stała się rzeczywistością i każdego dnia miliony polskich konsumentów szukają produktów i usług w Internecie. Ponad połowa z Internautów w Polsce dokonuje zakupów online. O popularności e‑handlu świadczy co roku rosnąca wartość tego rynku. Z najnowszego raportu “Digital in 2018 in Eastern Europe” opublikowanego przez serwisy “We Are Social” i “Hootsuite” wynika, że największą dynamiką zmian cieszą się media społecznościowe, które w ciągu roku odnotowały wzrost aktywnych użytkowników o 13%. Aż 82% użytkowników Facebooka w Polsce łączy się z nim z urządzenia mobilnego. Jednak dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw cyfryzacja wciąż stanowi wyzwanie, zwłaszcza w kontekście korzystania z e-handlu czy komunikacji przez media społecznościowe - 75% polskich przedsiębiorców nie korzysta z e-handlu, a blisko 60% z mediów społecznościowych. Rozwiązaniem ma być Magenta Biznes. To projekt, który wchodzi do oferty T‑Mobile od 18 kwietnia br. i oferuje małym i średnim firmom możliwość korzystania z nielimitowanego dostępu do Internetu dla całej firmy. Użytkownicy będą mogli korzystać też z nielimitowanych rozmów i SMS-ów. Oferta umożliwi również zamawianie urządzeń oraz dodatkowych kart SIM nie tylko przy zawieraniu umowy, ale również w jej trakcie. Przedsiębiorcy mają możliwość płacenia 1 złotego miesięcznie za dodatkową kartę SIM, jeżeli się z niej nie korzysta. Operator przygotował cztery pakiety dla przedsiębiorców. Wśród dodatkowych usług znajdzie się Księgowość Online, która umożliwia przedsiębiorcy łatwe wystawianie faktur oraz samodzielne prowadzenie księgowości, a także generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Źródło: T-Mobile