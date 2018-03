Internauci zebrali dla WOŚP rekordową kwotę

W trakcie 26. Finału internauci przekazali 18 109 010 złotych na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków poprzez system PayU. Internauci najczęściej wpłacali kwoty w wysokości 20 zł (22% wszystkich wpłat), 50 zł (17%), 10 zł (13%) oraz 100 zł (11%). Ze wszystkich wpłat o wartości 20 zł zebrano prawie 900 000 zł, a z wpłat po 50 zł aż 1 641 350 zł. Najwyższą pojedynczą wpłatę - czyli 15 800 zł - odnotowano na stronie WOŚP.

Od 2003 roku, gdy ten system płatności rozpoczął współpracę z WOŚP, internauci przekazali dla Orkiestry za jego pośrednictwem już ponad 77 mln zł. Każda wpłacona złotówka została w całości przesłana na konto Fundacji, ponieważ system nie pobiera żadnej prowizji.

Akcje charytatywne, takie jak WOŚP, można wspierać przez cały rok. Od 8 marca bieżącego roku trwa nowa całoroczna zbiórka na Facebooku. Link do oficjalnej zbiórki jest dostępny w poście na fan page’ach WOŚP oraz PayU. Po przejściu do aplikacji darczyńca najpierw zobaczy na co mogą zostać przeznaczone zebrane środki, a następnie kto już wsparł akcję. W kolejnym kroku należy wybrać jedną z sugerowanych kwot wpłaty lub wpisać dowolną inną wartość. Następnie darczyńca zostanie przekierowany na stronę płatności. Po zrealizowaniu transakcji czeka go niespodzianka – w ramach podziękowania można zrobić sobie zdjęcie i ozdobić je serduszkiem WOŚP.

Źródło: PayU