Inteligentny system zarządzania spawarkami rodem z Polski

Czym jest inteligentna spawarka? To spawarka posiadająca wbudowany rejestrator, który pozwala na zdalne monitorowanie wydajności spawania. Dzięki zaawansowanej technologii czujniki urządzenia dają możliwość monitorowania wielu parametrów spawarki jednocześnie, jak np.: czasu jarzenia łuku, natężenia prądu spawania, czy też wydajności operatora maszyny. System został stworzony w 100% w Polsce, a pierwsze wdrożenie polegało na podłączeniu prawie 300 spawarek pracujących na budowach w kraju, ale również poza jego granicami, np. w Finlandii.

Twórcami systemu do zdalnego zarządzania urządzeniami spawalniczymi są programiści firmy BKF. Z firmy została wyodrębniona komórka, która realizuje projekty z obszaru IIoT - Industrial Internet of Things (Przemysłowy Internet Rzeczy). Kariera młodych programistów zaczęła się od stworzenia innowacyjnego systemu zarządzania myjniami. Następnie przyszedł czas na EBKF Fleet Manager. W wersji BETA system początkowo służył do monitorowania maszyn sprzątających. Funkcjonował w takiej formie przez kilka lat z bardzo dobrymi rezultatami, co zainspirowało twórców do rozwinięcia możliwości ich oprogramowania i stworzenia inteligentnych spawarek. Rozwiązanie automatyzuje procesy kontroli, a tym samym daje potężne możliwości ograniczania kosztów dla firm oferujących usługi spawania.

System ułatwia monitorowanie spawarek, znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie za pomocą smartfona. Ilość kilometrów dzieląca spawarki od osoby sprawdzającej ich pracę na telefonie jest nieistotna. Umożliwia również monitorowanie lokalizacji spawarki.

Zbierane dane są bezpiecznie gromadzone, przetwarzane i analizowane w chmurze, a użytkownik po autoryzacji ma do nich dostęp poprzez panel administracyjny (z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego). Użytkownik otrzymuje w nim m.in.

Aktualny status wszystkich monitorowanych spawarek (włączone, wyłączone, spawające).

Wydajność spawania w zadanych ramach czasowych.

Wydajność operatora.

Wystąpienie zdefiniowanych alertów.

Zadania przypisane do spawarek lub operatorów.

Dystrybucja systemu do urządzeń spawalniczych, będzie odbywała się na rynku polskim oraz rynkach, na których spółka posiada swoje oddziały: Litwa, Rosja, Białoruś, Słowacja, Rumunia oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Źródło: BKF