Inteligentny dom? Niezupełnie wiem, o co chodzi, ale poproszę

International Data Corporation (IDC) co jakiś czas bierze pod lupę to jak rozwija się rynek smart home. Specjaliści z firmy badawczej stworzyli raport, pt. World Data Quarterly Smart Home Device Tracker. Jak pokazuje przeprowadzona przez nich analiza, światowy rynek inteligentnych urządzeń domowych wzrośnie o 23,5% w 2019 r. co spowoduje, że do sprzedaży trafi prawie 815 milionów urządzeń. Przewiduje się, że w 2023 r. na zasili ponad 1,39 miliarda jednostek, a pięcioletnia złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 14,4%.

Życie jest łatwiejsze

Co ciekawe, według raportu marki Entrata, blisko 40% konsumentów nie rozumie czym jest sztuczna inteligencja, a mimo to chcą ją posiadać w swoim domu. Jak sami twierdzą - życie staje się wówczas łatwiejsze. Respondenci uważają również, że możliwości jakie oferuje ta technologia, okażą się pomocne w ich domu lub mieszkaniu. A na czym zależy im najbardziej? W pierwszej trójce znajdują się bezpieczeństwo dobytku (56%), inteligentne termostaty (47%) i inteligentne oświetlenie (44%).

Co istotne dla rozwoju tej gałęzi technologii, już co czwarty ankietowany twierdzi, że gdy poszukuje nowego miejsca do zamieszkania to zwraca uwagę na to, czy rozważana oferta posiada jakieś smart rozwiązania. Fakt że lokalna społeczność aktywnie wykorzystuje różne formy SI i technologii inteligentnego domu sprawia, że są bardziej chętni do zamieszkania w tym regionie lub na tym osiedlu.

Z kieszeni do salonu - o tym jak inteligentne rozwiązania podbijają serca i portfele

- Raport IDC uwidacznia to o czym mówi się już od dawna - zainteresowanie tą technologią błyskawicznie rośnie. Dziś nie jest to już jedynie nisza, która zarezerwowana jest dla geeków. Jak podaje Entrata, korzyści, jakie niesie za sobą inteligentna automatyka domowa są pożądane przez konsumentów, którzy nie mają pojęcia o technologii, ale poszukują pewnych korzyści - tłumaczy Marcin Kotarski z Rettig Heating.

Technologia inteligentnego domu staje się łatwiejsza w użyciu, a jej zalety krystalizują się - dzięki czemu budzi zainteresowanie “zwykłych” użytkowników, którzy nie rozumieją zawiłości technicznych i technologicznej nowomowy. Jak twierdzi IDC w swoim raporcie: branża jest gotowa do startu, oczekuje się, że trwały wzrost będzie się utrzymywał wraz z wprowadzaniem przez klientów kolejnych urządzeń segmentu IoT w ich domach oraz wzrostem globalnej dostępności produktów i usług z tego segmentu.