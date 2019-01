Inteligentny asystent aparatu słuchowego pomoże usłyszeć najważniejsze

Współczesne aparaty słuchowe potrafią przejąć pełną kontrolę nad tym, jakie dźwięki docierają do ucha pacjenta. Inżynierowie wykorzystują w tym celu technologię stosowaną m.in. przez producentów słuchawek z aktywną redukcją szumów, wyposażonych w algorytmy analizy fal dźwiękowych. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji można odfiltrować niechciane dźwięki i usłyszeć wyłącznie to, co w konkretnej chwili chcemy usłyszeć.



Widex wykorzystuje w tym celu aplikację mobilną, która komunikuje się bezprzewodowo z aparatami z serii BEYOND. Takie rozwiązanie pozwala precyzyjnie skonfigurować zakres pracy urządzenia i wybrać, jakie dźwięki powinny być wzmacniane, a jakie tłumione.

Firma Oticon z kolei stworzyła aparat Kazin, który nie tylko pozwoli dostosowywać parametry przechwytywania dźwięków, ale także automatycznie pozna nasze preferencje i skorzysta ze sztucznej inteligencji do przewidzenia tego, co chcemy usłyszeć. Asystent słuchowy Kaizn opiera się na technologii działającej podobnie do algorytmów wykorzystywanych przez Spotify do przewidywania, które piosenki mogą nam się spodobać. Annette Mazevski z firmy Oticon informuje, że urządzenie skupia się na codziennych nawykach osoby noszącej aparat słuchowy. Będzie nasłuchiwało i rozpoznawało otoczenie w celu automatycznego dostosowania parametrów aparatu. Urządzenie nauczy się tego, co lub kogo w danym środowisku użytkownik chce usłyszeć. Zebrane dane przechowywane w chmurze będą służyły do przewidywania tego, co w przyszłości użytkownik urządzenia zrobi w konkretnym środowisku, np. w głośnej restauracji. Kaizn automatycznie dostosuje parametry aparatu słuchowego w oparciu o wcześniejsze preferencje użytkownika.

Podobne rozwiązanie wykorzystuje również firma Starkey Hearing Technologies, która zaprojektowała inteligentne aparaty słuchowe Livio AI. Wystarczy sparować urządzenie z telefonem, aby odbierać rozmowy telefoniczne, korzystać z inteligentnego asystenta głosowego czy otrzymywać powiadomienia. W przyszłości aparat zostanie wyposażony także w funkcję wykrywania upadku, która poinformuje bliskich pacjenta, jeśli ten np. straci przytomność. W przypadku inteligentnego asystenta Kaizn największą zaletą może okazać się system dystrybucji. Oprogramowanie zostanie udostępnione za darmo wszystkim użytkownikom aparatów słuchowych Oticon Opn.



Według analityków z firmy badawczej Credence Research globalny rynek aparatów słuchowych będzie rozwijał się w najbliższych latach w tempie 6,4% w skali roku. W 2023 roku wartość branży ma przekroczyć 8,3 mld dol.

Źródło: Newseria