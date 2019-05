Inteligentne dziecko branży technologicznej i prawniczej

Do niedawna obszarem niezagospodarowanym przez nowe technologie była branża prawnicza. TuPrawnik.pl jest jednym z pierwszych dzieci technologii oraz prawa. Właśnie został wyróżniony prestiżową nagrodą FinTech & InsurTech Awards w kategorii Startup, która wybiera najciekawsze rozwiązania technologiczne dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Firmę doceniono między innymi za współpracę i wspólny projekt z największym bankiem w Polsce – czyli uruchomioną niedawno usługę e-prawnik, skierowaną do klientów PKO Banku Polskiego z sektora MŚP.

Znalezienie odpowiedniego prawnika jest proste

Platforma łączy klientów z wysokiej jakości specjalistami w danej dziedzinie prawa. Wystarczy, że zainteresowany złoży krótki wniosek opisujący problem. Zaszyfrowany materiał trafia do wybranych prawników, którzy specjalizują się w tej dziedzinie. Następnie klient otrzymuje propozycję usługi wraz z wyceną. Może również sprawdzić danego prawnika. Przed umieszczeniem w serwisie każdy ze specjalistów jest dokładnie weryfikowany, łącznie jest ich już ponad 300. Co ważne, znalezienie właściwego specjalisty jest całkowicie bezpłatne. Klient płaci dopiero, gdy wybierze już najlepszą ofertę. Na platformie znajdują się także pakiety najpopularniejszych, wystandaryzowanych usług prawnych, w stałej cenie, podzielonych na kategorie. Są skierowane zarówno do osób indywidualnych jak i firm.

Kolejne wyróżnienie dla prawniczego startupu

To nie pierwsze wyróżnienie dla firmy, która chce zrewolucjonizować rynek prawniczy w kraju. W ubiegłym roku serwis zakwalifikował się do MIT Enterprise Forum Poland – jednego z akceleratorów dla startupów technologicznych, który powstał na podstawie koncepcji stworzonej w jednej z najbardziej znanych amerykańskich uczelni, Massachusetts Institute of Technology. Dzięki niemu twórcy portalu, uzyskali dostęp m.in. do zaplecza technologicznego i technicznego, laboratoriów, międzynarodowych ekspertów i mentorów. Prestiżowy program zakłada akcelerację w ścieżce ogólnej oraz w czterech wyspecjalizowanych ścieżkach branżowych. Serwis TuPrawnik.pl zakwalifikowany został do ścieżki Let’s Fintech with PKO Bank Polski organizowanej we współpracy z partnerem głównym programu. Jej efektem jest m.in. wdrożona dla klientów banku z sektora MŚP usługa e-prawnik.

Źródło: TuPrawnik