Inteligentna modernizacja BMS

Głównym przeznaczeniem Building Management System (BMS) jest nadzór i sterowanie wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, chłodzeniem, ale także oświetleniem i innymi systemami budynkowymi. Taki system gromadzi, archiwizuje i przetwarza dane dotyczące instalacji, a potem steruje nimi automatycznie. W jego skład wchodzą urządzenia obiektowe – czujniki, zawory, siłowniki, liczniki, sterowniki i bramki komunikacyjne. Całość scala oprogramowanie kontrolujące stan i nadzorujące działania. Jego główne zadania to wizualizacja stanu technicznego instalacji budynkowych, prezentowanie i analiza sytuacji energetycznej budynku, zarządzanie alarmami. Coraz częściej sporo tych danych udostępnianych jest do zasobów w chmurze obliczeniowej, gdzie poddawane są głębokim analizom, usprawniającym funkcjonowanie budynków i ich użytkowników.



BMS usprawnia pracę przede wszystkim w obiektach o dużych powierzchniach lub budynkach sieciowych, ponieważ tam oszczędności są najbardziej zauważalne. Stosuje się go już nie tylko w wysoko zaawansowanych technicznie budynkach. Coraz częściej korzystają z BMS zmodernizowane i nowe budynki komercyjne i użytkowe. Na rynku światowym dostępny jest już od przeszło 30 lat.



Najważniejszym ogniwem systemu są sterowniki. W Polsce, na dobre zagościły w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Można je było początkowo spotkać głównie na wyposażeniu central wentylacyjnych i innych urządzeń technologicznych.



Stopniowo pojawiły się w całych budynkach np. w hotelach, kompleksach kinowych i biurowcach. W tym okresie, w wyniku przenoszenia przez zagranicznych inwestorów swoich zakładów i fabryk do naszego kraju, duża liczba sterowników i kompletnych systemów pojawiła się w Polsce.



Obecnie sterują również instalacjami klimatyzacji i oświetlenia w obrębie biur, pokoi hotelowych i sal dydaktycznych. Zastosowanie znajdują w budownictwie komercyjnym, przemysłowym i usługowym.



Dynamiczny rozwój technologiczny oraz rosnąca cyberprzestępczość spowodowały, że na rynku pojawiły się nowe możliwości w zakresie sterowania instalacjami i procesami budynkowymi. Oferują one dużo więcej użytecznych funkcji niż ich poprzednie rodziny urządzeń. Producenci uwzględniają rosnące zagrożenia cyfrowe, które wymusiły opracowanie specjalnych zabezpieczeń w postaci wielopoziomowego logowania poprzez bezpieczne strony www czy szyfrowanie protokołów.



W zakresie sterowania pomieszczeniami, wcześniejsze, typowe układy oparte na sterownikach dedykowanych i prostych panelach naściennych, zastępuje się rozwiązaniami swobodnie programowalnymi, a na ścianach pomieszczeń pojawiły się ekrany dotykowe z wyświetlaczami, które w sposób bardziej intuicyjny zapewniają dokonywanie nastaw oczekiwanych parametrów temperatury, czy pracy klimatyzacji.



Zarządzanie instalacjami w budynku poprzez BMS obniża koszty eksploatacji i modernizacji, ogranicza emisję szkodliwych zanieczyszczeń i podnosi funkcjonalność. W konsekwencji inteligentny budynek jest oszczędny i bezpieczny, automatycznie reaguje na zmiany środowiska dobierając optymalne ustawienia. Najnowsze rozwiązania pozwalają również optymalizować procesy, lepiej wykorzystywać powierzchnię i poprawiać produktywność przedsiębiorstw.

Źródło: TREND