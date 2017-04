Integracja płatności na stronie i jej wpływ na konwersję

Na rynku fintechowym pojawia się coraz więcej graczy oferujących płatności internetowe, więc wybór odpowiedniego rozwiązania nie należy do najłatwiejszych. Jeśli zależy ci na stabilnym rozwoju swojego biznesu (a na pewno tak jest), poświęć sporo czasu na research i dokładne poznanie rozwiązania, z którego chcesz skorzystać. To ważne, gdyż źle wybrane płatności mogą obniżyć twoją konwersję.

Uzupełnij swoją wiedzę o metody najczęściej oferowanych integracji (przekierowanie, iframe, custom form) oraz występujące między nimi różnice. Wiedza ta pozwoli ci wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające twoim potrzebom.

Płatności z przekierowaniem

Płatności przekierowujące użytkownika do innego serwisu w momencie, gdy kliknie w przycisk “Zapłać” są jednym z najczęściej używanych rozwiązań w Polsce. Polacy przez ostatnie lata przyzwyczaili się do płatności za pomocą transferów bankowych, bo większość stron nie oferowała innych metod płatności.

Okazuje się jednak, że przekierowywanie użytkownika do innego serwisu niesie za sobą więcej wad niż zalet. Główną z nich jest brak kontroli nad procesem backendowym. Nic dziwnego, bowiem zewnętrzna strona nie jest w pełni zintegrowana z twoim serwisem.



Strona z przekierowaniem po kliknięciu w przycisk “Kup teraz”.



Użytkownik został przekierowany do strony z inaczej ostylowanymi buttonami, innym językiem i URL-em.

Przekierowywanie konsumentów na zewnętrzną stronę niesie też ryzyko utraty klientów. Wynika to z ich ogólnej dezorientacji, bowiem na ostatnim kroku sprzedaży znajdują się na zupełnie innej stronie, z innym layoutem, logotypem czy też URL-em. Część z nich może więc opuścić proces zakupowy przed dokonaniem zapłaty.

Implementując płatności z przekierowaniem, nie masz 100% pewności, że użytkownik ukończył płatność, nie masz też kontroli nad wyświetlanymi komunikatami o błędach. Co więcej, możesz zapomnieć o wyświetlaniu użytkownikom dodatkowych ofert tuż po ukończeniu inicjalnej transakcji.

Wszystko to znacznie wpływa na twoją konwersję. Dlaczego? Spójrz na to z perspektywy klienta.



Przykład płatności z przekierowaniem (od strony klienta)

Wyobraź sobie, że jesteś na stronie sklepu online, który - jako jeden z nielicznych - sprzedaje T-shirty z twoimi ulubionymi postaciami z komiksu. Od radości jego posiadania, dzieli cię jeszcze tylko proces płatności. I właśnie tu zaczyna się najgorsza część…

Najpierw musisz kliknąć w przycisk płatności na stronie sklepu (to oczywiste). Następnie zostajesz przekierowany do innej strony i… dopiero tutaj zaczyna się rzeczywisty proces płacenia. Wypełniasz formularz i klikasz w przycisk potwierdzający płatność. Jeśli jesteś szczęściarzem, proces płatności kończy się w tym momencie, jednak czasem musisz wykonać jeszcze kilka dodatkowych kroków. Niezbyt fajna opcja, nie sądzisz?

Dlaczego więc oferujesz taki proces swoim klientom?

Teraz wyobraź sobie inną sytuację:

Znalazłeś wymarzony T-shirt, więc przechodzisz do płatności, klikając w przycisk “Zapłać”. Od razu wypełniasz niezbędne informacje w formularzu, klikasz w przycisk potwierdzający płatność i… to wszystko. T-shirt już do ciebie jedzie.

Od razu lepiej, nie sądzisz?

Informacja do zapamiętania: Więcej kliknięć = niższa konwersja.

Scenariusz nr 2 możliwy jest, gdy wybierzesz płatności oferujące np. iframe lub custom form, o których znajdziesz więcej informacji w dalszej części artykułu.

Formularz płatniczy w iframe

Iframe jest jednym z rozwiązań, które umożliwia akceptowanie płatności bezpośrednio na twojej stronie, bez konieczności przekierowywania użytkowników do zewnętrznego serwisu. Pod tym względem, iframe jest znacznie lepszym rozwiązaniem od ustawionego przekierowania do strony z płatnościami. Rozwiązanie to wiąże się też jednak z pewnymi ograniczeniami.

Ograniczenia te dotyczą głównie wyglądu formularza i poziomu kontroli nad płatnościami. Decydując się na implementację płatności z wykorzystaniem iframe, otrzymujesz “gotowy” formularz od dostawcy płatności. Mówiąc w skrócie, dostajesz kod i osadzasz go na stronie.

Zazwyczaj możesz edytować poszczególne elementy, takie jak zmiana kolorów buttonów czy ramki formularza. Nie masz jednak wpływu na wygląd całego formularza, więc nie zawsze będzie on pasować do layoutu twojej strony www.

Przykład wykorzystania iframe na stronie. Efekt? Design odbiegający od wyglądu całej strony www.

Co więcej, możesz dokonać tylko niewielkich zmian w kodzie, więc nie masz pełnej kontroli nad błędami, które mogą pojawić się w momencie dokonywania płatności. Wynika to z tego, że dane płatnicze nie znajdują się na twoim serwerze. Nie masz pełnego dostępu do istotnych zdarzeń, nie możesz więc śledzić ich w czasie rzeczywistym. Cały proces jest przez to nieco opóźniony, więc nie możesz zareagować natychmiast, gdy pojawi się jakiś problem.

Podobnie jak w przypadku przekierowań, nie masz pełnej kontroli nad procesem płatniczym.

Custom form, czyli płatności pod kontrolą

Kolejnym rozwiązaniem, pozwalającym na dodanie formularza i akceptowanie płatności bezpośrednio na twojej stronie jest tzw. custom form.

Wybierając custom form (rozwiązanie takie oferują płatności online w SecurionPay ), masz pełną kontrolę nad procesem płatniczym na twojej stronie. Ty jesteś właścicielem kodu, więc masz całkowitą dowolność w dostosowaniu całego formularza do strony, łącznie z wyglądem czy oznaczeniami pól w formularzu.

Jaka jest więc rola dostawcy płatności internetowych (oczywiście poza przetwarzaniem transakcji)? Procesor bierze na siebie odpowiedzialność związaną z PCI Compliance, możesz więc skupić się na rozwoju swojego biznesu, mając jednocześnie pewność, że płatności na twojej stronie są bezpieczne.



Przykład użycia custom form na stronie Vicoinz

Custom form jest odpowiedzią na to, czego szuka dziś niemal każdy biznes, mianowicie daje pełną możliwość personalizacji rozwiązania. Jako właściciel kodu, otrzymujesz wszystkie powiadomienia w czasie rzeczywistym, co daje ci znacznie większą kontrolę nad płatnościami i możliwość monitorowania transakcji.

Wspomniane rozwiązanie wpływa też pozytywnie na poziom obsługi klienta. Za każdym razem, gdy otrzymasz powiadomienie o błędzie w procesie płatności, możesz uruchomić natychmiastową pomoc dla klienta, np. za pomocą czatu na stronie. Otrzymując takie powiadomienie z opóźnieniem, tracisz szansę na zatrzymanie klienta na twojej stronie.

Custom form vs iframe - jakie są różnice?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera się w dwóch słowach: współczynnik konwersji. Klienci używający formularza opartego na iframe, po zmianie go na custom form zauważyli średni wzrost konwersji o 2-3%.

Poza wzrostem konwersji, są jeszcze inne różnice, takie jak wygląd formularza, kontrola nad procesem płatności czy stabilność rozwiązania.

1.Wygląd formularza

Jak już wspominaliśmy wcześniej, custom form pozwala na pełną personalizację formularza i dopasowanie jego wyglądu do layoutu twojej strony www, frontendowiec ma więc duże pole do popisu.

Wygląd formularza, wbrew pozorom, ma ogromne znaczenie dla potencjalnych klientów. Im bardziej profesjonalnie się prezentuje, tym większa szansa na konwertowanie użytkowników i obniżenie współczynnika porzuceń koszyków.



Custom form oferowany przez SecurionPay na stronie GeekBot

Wybierając iframe, musisz pogodzić się z pewnymi ograniczeniami. W skrócie można powiedzieć, że dostajesz to, co dostawca płatności ma do zaoferowania, nawet, jeśli wygląd formularza nie do końca odpowiada designowi twojej strony. Możesz oczywiście edytować niektóre elementy, jednak zazwyczaj możliwe są tylko niewielkie modyfikacje, jak zmiana koloru buttonów itp.

Custom form daje ci więc swobodę i pełną kontrolę nad wyglądem formularza. To ważne, szczególnie na stronach e-sklepów, sprzedających kosmetyki, ubrania czy kwiaty. Odpowiedni design twojej strony wpływa bowiem na budowanie wizerunku firmy w oczach potencjalnych klientów.

2.Kontrola nad procesem płatności

Wróćmy raz jeszcze do poziomu kontroli nad płatnościami, uzależnionego od sposobu implementacji płatności, jaki wybierzesz. Rozwiązania z przekierowaniem użytkowników na zewnętrzną stronę płatniczą i formularze oparte na iframe nie pozwalają na monitorowanie całego procesu w czasie rzeczywistym.

Z custom form natomiast, możesz zarządzać kodem, dodawać do niego własne eventy, aby jak najlepiej dopasować rozwiązanie do twojej strony www. To ty jesteś właścicielem kodu i ty dostosowujesz formularz do potrzeb twojego biznesu.

Główną zaletą custom form i iframe jest to, że użytkownik pozostaje bezpośrednio na twojej stronie w momencie płacenia. Masz więc większe możliwości analizowania zachowania użytkowników, co z kolei pozwoli ci na poprawienie UX i zwiększenie sprzedaży.

3. Stabilność rozwiązania

Razem z zarządzaniem kodem idzie pewność, że cały proces jest stabilny i nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. Możesz poprawiać wyniki twojego biznesu bez obawy, że system przestanie działać. W razie wystąpienia błędów, masz możliwość natychmiastowej reakcji.

W przypadku iframe, komunikaty o błędach przychodzą z opóźnieniem, więc nie zawsze możesz zareagować, gdy coś z płatnościami pójdzie nie tak.

Zanim wybierzesz płatności, zastanów się, jak dane rozwiązanie wpłynie na konwersję na twojej stronie. Pamiętaj, że kierowanie się ceną nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zwróć też uwagę na sposób integracji płatności, zastosowane technologie i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jeśli nie zweryfikujesz tego na początku, tańsze rozwiązanie ostatecznie może okazać się droższe niż zakładałeś.

Zaawansowana technologia to wyższe koszty, jednak, patrząc z perspektywy czasu, może to być znacznie bardziej opłacalne dla twojego biznesu. Łatwa integracja, stabilne rozwiązanie i pełna kontrola nad procesem płatności to elementy, których nie powinno zabraknąć rozwiązaniu płatniczemu na twojej stronie www.