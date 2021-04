InSTREAMLY pozyskało 4,8 mln zł na rozwój

W skrócie:

Twórcy InSTREAMLY, platformy do łączenia streamerów z firmami, pozyskali finansowanie w wysokości 4,8 mln zł. To pozwoli na przeprowadzenie ekspansji na kolejne zagraniczne rynki. W warszawski startup zdecydowały się zainwestować fundusze Supernode Global, Colopl Next oraz PKO VC.