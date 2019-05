Inspirujący Nauczyciele Zwolnieni z Teorii

Nauczyciele Zwolnieni z Teorii to grupa nauczycieli ze szkół średnich edukujących przez praktykę. Urozmaicają oni tradycyjny program nauczania o realizację przez ich uczniów własnych projektów społecznych przeprowadzanych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Dzięki temu młodzież realnie wpływa na pozytywną zmianę w swoim otoczeniu, realizując m.in. takie projekty jak zorganizowanie cyklu szkoleń z języka migowego, zbudowanie drona badającego czystość powietrza czy kilkumetrowego pianina na użytek lokalnej społeczności. Dodatkowo młodzi ludzie rozwijają u siebie praktyczne kompetencje potrzebne na rynku pracy jak rozwiązywanie problemów, komunikacja czy przywództwo. Poprzez prawdziwe projekty uczą się zarządzania, pracy zespołowej, zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia zagraniczne oraz rozbudzają w sobie moc do realizacji celów życiowych.

Obecnie już ponad stu nauczycieli w Polsce wprowadziło projekty społeczne w swojej szkole w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Efektem ich działań jest trzykrotny wzrost ukończenia projektów przez uczniów z danej szkoły, w porównaniu do projektów realizowanych bez udziału nauczycieli. Wspierający opiekun w postaci nauczyciela, który inspiruje młodzież oraz z serdecznością i wiarą w ucznia towarzyszy przy realizacji projektu, powoduje więc, że trzy razy więcej uczniów w pełni uczy się pracy w grupie, rozwiązywania problemów, pobudza swoją kreatywność, a na końcu czuje ogromną satysfakcję ze zrealizowania projektu do końca.

Jak widać wsparcie nauczycieli w realizacji projektów społecznych przez uczniów jest kluczowe. Dlatego Zwolnieni z Teorii wystartowali z kampanią „Bądź ich inspiracją”, zachęcającą do wstąpienia do tej grupy innowacyjnych nauczycieli, którzy świadomi wyzwań współczesnej edukacji robią rzeczy przełomowe i nowoczesne. Jednocześnie wzmacniają swoje kompetencje pedagogiczne oraz budują relacje z uczniami, które motywują obydwie strony do współpracy i efektywniejszego działania.

Bohaterami kampanii „Bądź ich inspiracją” jest trójka nauczycieli z różnych szkół w Polsce oraz ich uczniowie, finaliści olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ta trójka nauczycieli w 2018 roku dołączyła do pierwszego grona Nauczycieli Zwolnionych z Teorii i z chęcią wsparła młodzież w działaniu.

W ramach grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii jej członkowie będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów biznesowych, materiałów na lekcje czy szkoleń, a od września 2019 r. także z nowoczesnej platformy stworzonej przy wsparciu Google.org, charytatywnego oddziału Google. Od nauczyciela będzie zależało, jak mocno zechce zaangażować się w ten proces.

Źródło: Zwolnieni z Teorii