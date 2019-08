InPost stawia na usługę dla... graczy komputerowych

InPost jako pierwsza firma kurierska na świecie wprowadza program dla graczy – za zamawianie paczek uczestnicy dostają bonusy: waluty premium do najpopularniejszych gier, skiny czy pełne wersje gier na różne platformy, vouchery do m.in. Netflixa, Allegro czy Paysafecard. Dzięki współpracy z serwisem dogry.pl, użytkownicy usług InPost mogą dołączyć do programu partnerskiego.

Jak powiedział powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost:

Gamekit, twórca dogry.pl mówi, językiem graczy i tworzy dla nich dedykowane kampanie i programy lojalnościowe. Tylko w Polsce dociera do ponad 3 mln graczy, a na świecie ma już ponad 18 mln użytkowników. Blisko połowa polskich internautów korzysta z adblocków, a program InPost z Gamekit pozwala na dotarcie do tej ważnej i rosnącej grupy konsumentów. Dajemy klientom dodatkowe bonusy: waluty premium do najpopularniejszych gier, skiny czy pełne wersje gier na różne platformy

Przystąpienie do programu jest proste: wystarczy zarejestrować się na portalu dogry.pl, wejść na dedykowaną podstronę i wpisać numer telefonu, na który zamawia się paczki. Następnie co miesiąc otrzymuje się nagrody – punkty dogry.pl. Ich liczba zależy od ilości zamówionych paczek w danym miesiącu.

Źródło: InPost