Innowacyjny długopis cyfrowy w oddziałach PKO BP

IC Pen to system digitalizacji danych, który umożliwia utrwalenie w formie elektronicznej tekstu pisanego na papierze. Zastosowanie innowacyjnego długopisu cyfrowego w oddziałach PKO Banku Polskiego umożliwi efektywne i szybkie zawieranie umów oraz ich automatyczne katalogowanie w systemie. Doradcy nie będą musieli skanować podpisanych formularzy, a ponadto w oddziałach będą zużywane mniejsze ilości papieru.

W ramach testów w kilku oddziałach PKO Banku Polskiego wybrane formularze będą wypełniane w systemie przez doradcę, a następnie wydrukowane na zwykłej drukarce laserowej. Po ich podpisaniu przez klienta za pomocą długopisu cyfrowego, będą natychmiast dostępne jako skan w systemach bankowych. Długopis jednoznacznie rozpoznaje rodzaj formularza oraz konkretną kartkę czy stronę – każdy formularz posiada cechy druku ścisłego zarachowania i jest unikalny.

Bank prowadzi pilotaż we współpracy z firmą IC Solutions - startupem założonym przez naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jednym ze zwycięzców II edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland w ścieżce „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Ścieżka ta pozwala wyłonić najciekawsze przedsięwzięcia technologiczne możliwe do zaimplementowania w polskiej bankowości.

- Technologia długopisu cyfrowego oszczędza czas pracownikom, pozwala na znaczącą redukcję zużywanego papieru, a także wprowadza w sposób automatyczny pełny elektroniczny obieg dokumentów. Punktem wyjścia dla naszego rozwiązania jest papier i długopis, a więc znana, wygodna i zrozumiała dla każdego analogowa technologia – podkreśla Rafał Witkowski, prezes IC Solutions.

Pilotaż będzie realizowany przez 6 miesięcy w 4 oddziałach PKO Banku Polskiego: Oddziale 1 w Grójcu, Oddziale 12 w Łodzi, Oddziale 38 w Poznaniu i Oddziale 101 w Warszawie. W pierwszej kolejności będą testowane następujące formularze: potwierdzenie założenia lokaty, FATCA, CRS, wpłaty i wypłaty Western Union oraz udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa. Pilotaż pozwoli Bankowi na precyzyjną ocenę efektywności nowej technologii oraz uzyskanie oceny rozwiązania przez klientów i pracowników oddziałów.

Dotychczas w oddziałach laboratoryjnych PKO Banku Polskiego testowano między innymi: udostępnienie klientom demonstracyjnej wersji aplikacji IKO na specjalnie przygotowanych do tego telefonach, udostępnienie klientom tabletów z wersją demonstracyjną nowego iPKO, serwisu PKO Junior oraz ofertą produktową na stronie www Banku, darmowe WiFi dla klientów Banku, system analizy ruchu klientów w oddziale, czy wreszcie stanowiska samoobsługowe umożliwiające wpłaty gotówki, przelewy między własnymi rachunkami, przelewy na dowolne konto, założenie lokaty, sprawdzenie lub wydruk salda oraz innych operacji.