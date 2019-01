Innowacyjne startupy pod skrzydłem pomarańczowego operatora

W ubiegłym roku operator pięciokrotnie kierował do startupów zapytania dotyczące współpracy w takich dziedzinach jak Customer Experience, Fintech, Cybersecurity, IoT,

e-commerce. 15 firm zostało zaproszonych do akceleracji. Zyskały one bezpośredni kontakt z inwestorami, mentorami i ekspertami, a także dostęp do klientów i infrastruktury Orange Polska. Są to:



1. Asta Labs - system zarządzania zasobami IoT,



2. Magic To Go - komunikacja z klientem oparta o rozszerzoną rzeczywistość,



3. Smartporter - systemem zarządzania budynkami komercyjnymi,



4. Retailic - wspomaganie procesów sprzedażowych w sklepach stacjonarnych,



5. Fabe - system monitoringu bezpieczeństwa dla sektora przemysłowego,



6. Shield Bike - system zabezpieczenia rowerów,



7. Erly – mobilne ładowanie telefonu,



8. Teraz Energia - zarządzanie efektywnością energetyczną,



9. Unified API – integracja oraz agregacja danych z różnych źródeł,



10. BillTech – aplikacja do płacenia rachunków,



11. Whirla – bezprzewodowe ładowanie telefonów dla biur i centrów handlowych,



12. Fastpass - aplikacja do przyjmowania płatności BLIKIEM,



13. NaviParking – zarządzanie miejscami parkingowymi,



14. SEEDiA - solarnie zasilana inteligentna infrastruktura dla miast i biznesu,



15. JT Weston - platforma automatyzacji pracy i procesów biznesowych.



24 stycznia podczas uroczystego „Demo Day” zaprezentowano rezultaty programu.



W roku 2019 wspólnie ze startupami operator będzie poszukiwał nowych rozwiązań z zakresu Customer Experience, Process automation, Artificial intelligence, Internet of Things, Big data, E-commerce, AR, VR, Security, FinTech, Blockchain, 5G, Energy.



Ponadto nawiązał on partnerstwo z firmami Blue Dot Solutions oraz Accelpoint. Jako odbiorca technologii będzie korzystał z ich wsparcia w naborze startupów odpowiednich dla swoich potrzeb biznesowych. W ramach wspólnych projektów, które ruszą już I kwartale 2019, startupy mogą otrzymać do 200 tys. zł na wdrożenie rozwiązania.



Orange Fab planuje wzmocnić wymiar międzynarodowy programu, który działa już w 16 krajach na całym świecie. Startupy otrzymają możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach zagranicznych – m.in. w lutym niektóre wezmą udział w Mobile World Congress w Barcelonie. W kwietniu twórcy programu zaproszą je na Innovations Garden Summit w Warszawie, a w maju na Viva Technology w Paryżu.



W ramach programu Poland Prize kontynuowana będzie współpraca z Ad Ventures i Startup Hub Poland przy wyszukiwaniu rozwiązań startupów z zagranicy.



Źródło: Orange