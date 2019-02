Innowacje tworzone dzięki mądrym Polkom

Najnowsze dane Eurostatu opublikowane 11 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Nauce potwierdzają, że Polki znalazły się wysoko ponad średnią unijną jeśli chodzi o udział w liczbie naukowców i inżynierów w naszym kraju.

W całej Unii Europejskiej w 2017 r. z prawie 18 milionów naukowców i inżynierów 59% stanowili mężczyźni, a 41% kobiety. W Polsce ten odsetek wyniósł 48% dla kobiet i 52% dla mężczyzn, co daje nam 8. miejsce w zestawieniu. Tylko w pięciu państwach członkowskich większość naukowców i inżynierów stanowiły kobiety: Litwa (57% kobiet), Bułgaria i Łotwa (po 53%), Portugalia (51%) i Dania (nieco ponad 50%). Na drugim końcu znalazły się kobiety z Węgier i Luksemburga (po 25%) i co zaskakuje z Finlandii (29%) i Niemiec (33%).

Polki mogą być naprawdę dumne, bo nie tylko są inżynierami, profesorami czy naukowcami, ale też osiągają coraz większe sukcesy w biznesie związanym z nowymi technologiami. Nie boją się zakładać działalności i inwestować we własne firmy. Laureatki wyłonione w 10 edycji konkursu Bizneswoman Roku potwierdzają tę tezę.

Co dobrego robią laureatki Konkursu?

Czy można wykorzystać bakterie do ochrony środowiska i jeszcze na tym zarobić? Można. To właśnie robi Magdalena Popowska, prezes i założycielka spółki biotechnologicznej BACTrem. Swoje naukowe doświadczenie - jest profesorem UW i Dyrektor Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Biologii - połączyła z pasją. W ten sposób w jej firmie powstają np. biopreparaty złożone z pożytecznych bakterii, które są m.in. wykorzystywane do rozkładu substancji niebezpiecznych i odpadów, a więc służą wspomaganiu upraw rolnych.

A jak pomóc osobom uczulonym na nikiel, których na świecie jest aż 7%, a w samej Unii aż 15%? Stworzyć firmę produkującą specjalistyczne kosmeceutyki chroniące przed objawami alergii kontaktowej. To właśnie udało się Izabeli Zawiszy, prezes zarządu KF Niccolum z Warszawy. Oczywiście i tu nie byłoby sukcesu bez jej entuzjazmu do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz szerokiej wiedzy naukowej - druga laureatka konkursu Bizneswoman Roku w Nowych Technologiach jest bowiem doktorem nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka, wynalazcą i autorką czterech zgłoszeń patentowych. Stworzona przez nią marka Nuev to kosmetyki chroniące skórę przed smogiem i wpływem metali ciężkich.

Typowo męskie branże nie są też już wcale zarezerwowane dla płci męskiej. Światowy przemysł części samochodowych i technologie wykorzystywane w odlewniach wspiera z powodzeniem firma prowadzona przez Polkę, także finalistkę konkursu. Evotec z Lublina, założona Paulę Kurant wspólnie z partnerem z Hiszpanii, skupia się na produkcji profesjonalnych pokrowców przeznaczonych dla robotów przemysłowych. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie innowacyjna technologia, z której korzystają światowe koncerny. Firma jako jedyna na świecie uzyskała materiał o powłoce posiadającej właściwości antyadhezyjne i całkowicie niepalne.

Świat nauki i biznesu połączyła z sukcesem finalistka Bizneswoman w kategorii Startup, Olga Grudniak, biotechnolog, od 2017 roku prezes firmy Biolumo z Gdyni. Jej firma tworzy urządzenie medyczne do szybkiego doboru celowanej terapii antybiotykowej dla lekarzy pierwszego kontaktu. Rozwiązanie to jest szybkie w diagnozie (6h), zautomatyzowane i niedrogie.

Jeśli przedsiębiorstwo chce zredukować czas opracowania strategii z 6 miesięcy do 1 dnia, a koszty projektu o 70% powinno zwrócić się do Barbary Zych, właścicielki Employer Branding Institute. Jej startup to platforma oparta o algorytm automatycznie analizujący ponad 500 wskaźników z procesów HR, marketingu, zarządzania i komunikacji. Efekt? Wynik algorytmu daje rekomendacje strategiczne dla marki, materiały edukacyjne oraz narzędzia wdrożeniowe gotowe do wykorzystania przez specjalistów.

Źródło: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką