Innowacje technologiczne są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju uważają konsumenci

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci niepokój ludzi związany z zanieczyszczeniem powietrza i wody wzrósł z 1 na 5 konsumentów do 1 na 2 konsumentów. Zainteresowanie konsumentów zmianą klimatu i globalnym ociepleniem wzrosło z 13% do 50%.

Badanie obejmuje również przemyślenia konsumentów na temat odpowiedzialności za ochronę środowiska. Na całym świecie 8 na 10 konsumentów uważa, że to ​​rządy są odpowiedzialne za ochronę środowiska, a 70% stwierdza, że odpowiedzialni są również obywatele.

Respondenci dostrzegają potrzebę działań zbiorowych - 5 na 10 oczekuje od przedsiębiorstw odpowiedzialności ekologicznej.

Konsumenci postrzegają innowacje technologiczne jako kluczowe w wyzwaniach środowiskowych. Potwierdza to 46% ankietowanych. Ponadto 36% oczekuje aplikacji ze wskazówkami dotyczącymi świadomego życia w środowisku.

Co ciekawe, konsumenci, którzy uważają, że technologia będzie kluczowa w rozwiązywaniu przyszłych wyzwań środowiskowych, wyrażają znaczące zainteresowanie różnymi rozwiązaniami ICT, aby pomóc im żyć bardziej ekologicznie.

- Narzędzia i usługi ICT mogą odgrywać istotną rolę we wspieraniu codziennych wysiłków konsumentów w celu zmniejszenia ich osobistego wpływu na środowisko - mówi Zeynep Ahmet Vidal, Senior Researcher at Ericsson Consumer & IndustryLab i autor raportu. - Nasze badanie pokazuje, że konsumenci postrzegają technologie ICT jako pomoc w codziennym życiu, czy to ze względów środowiskowych, zdrowotnych, finansowych, czy dla wygody. ICT to potencjał do stworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz klimatu. Usługodawcy mają wyjątkową okazję i pozycję, aby zapewnić nowe rozwiązania, które mogą pomóc konsumentom w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów w ich życiu codziennym.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie dwunastu tysięcy użytkowników internetu z całego świata. Kraje biorące udział w badaniu to USA, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Rosja, Republika Południowej Afryki, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Indie, Malezja, Chiny i Australia. Próba składa się z tysiąca respondentów z każdego kraju.

