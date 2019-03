Innowacje podbijające zagraniczne rynki

Program „Szybka ścieżka” to jeden z sztandarowych programów, podczas którego beneficjenci mogą składać wnioski w odcięciach miesięcznych - wnioski spływające w ciągu danego miesiąca są oceniane w możliwie najszybszym czasie. Podczas samego procesu oceny wnioskodawcy mają bezpośredni kontakt z ekspertami, dostają uwagi, mają możliwość poprawienia wniosku, a potem otrzymują decyzję.

W ramach programu finansuje się dwa rodzaje projektów: badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Przedsiębiorcy mają możliwość wcześniejszego zweryfikowania swoich innowacyjnych projektów, a pomoże im w tym szereg nowości, jakie od tej edycji wprowadzili twórcy programu. Na stronie internetowej “Szybkiej ścieżki” można znaleźć asystenta innowacji. To system w ramach którego można sobie zweryfikować, czy pomysł jest innowacyjny. Na podstawie zadanych pytań udziela on odpowiedzi i wskazówek, czy projekt ma szansę na dofinansowanie i co należałoby poprawić. W przygotowaniu są kolejne narzędzia, jak np. kalkulator finansowy, który będzie pomagał beneficjentom przygotować budżet dla swoich projektów.

Kolejna czwarta edycja cechuje się też poprawionym systemem oceny naboru. Przewidziano na nią budżet w wysokości ponad dwóch miliardów złotych, więc każdy projekt ma szansę otrzymać dofinansowanie.

Około sześć tysięcy beneficjentów złożyło swoje wnioski, tysiąc osób już uzyskało dofinansowanie. Niektóre z projektów już budzą zainteresowanie zagranicznych korporacji, a twórcy prezentują się na największych targach na całym świecie.

Mamy chociażby innowacyjny system chroniący osoby przemieszczające się w górach, plecak antylawinowy, jeden z najnowocześniejszych na świecie. Jeżeli ta innowacja zostanie wdrożona, to z pewnością będzie ratować życie ludzkie. Już dzisiaj jej twórca ma zamówienia z zagranicy na wiele kompletów. Mamy też systemy w zakresie diagnostyki, spersonalizowanej medycyny - celowany antybiotyk, który zwalcza tylko ten wirus, który nas zaatakował.

Wypowiedź: prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrot, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla nwsroom.tv