Innovation Nest II pozyskał 15 mln euro od Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), przy wsparciu InnovFin Equity, ogłosił swoją pierwszą inwestycję w fundusz venture capital w Polsce, dotyczącą Innovation Nest II. Umowa była możliwa dzięki wsparciu z unijnego programu Horyzont 2020 na rzecz badań naukowych i innowacji oraz z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). EFIS jest głównym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy realizowanego przez Komisję Europejską, tzw. „Planu Junckera”.

Inwestycja EFI w Innovation Nest II wpisuje się w misję wspierania przez EFI małych i średnich przedsiębiorstw, przez zapewnianie im dostępu do finansowania, pomoc w tworzeniu miejsc pracy i wzmacnianie wzrostu gospodarczego - informują przedstawiciele EFI. Transakcja stanowi pierwszą inwestycję kapitałową w ramach InnovFin w Polsce. Pier Luigi Gilibert, Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego wierzy, że Innovation Nest II dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na identyfikację innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.

Według Carlosa Moedasa, Komisarza UE ds. badań, nauki i innowacji sfinalizowana umowa stanowi kamień milowym we wdrażaniu InnovFin Equity. Wskazuje on, że jest o to pierwsza tego typu umowa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, która "udowadnia, że prężna i kreatywna gospodarka Polski oferuje wiele interesujących możliwości inwestycyjnych”.

Innovation Nest to fundusz VC inwestujący w europejskie przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju, zajmujące się oprogramowaniem B2B. Utworzony w 2011 r. w Krakowie zainwestował do tej pory około 20 mln zł. Obecnie fundusz w portfelu ma ponad 30 przedsiębiorstw, w tym: UXPin, Picodi, Growbots i Estimote.

- Powstanie drugiego funduszu to kontynuacja naszej strategii. Chcemy inwestować w europejskie firmy tworzące oprogramowanie dla biznesu, które chcą rozwijać się na całym świecie. Cieszymy się, że EFI uwierzyło w naszą misję i mamy nadzieję że drugi fundusz pozwoli nam jak najszybciej zająć mocną pozycję na rynku europejskim – powiedział Piotr Wilam, Managing Partner Innovation Nest.