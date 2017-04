innogy Polska i hub:raum prezentują wspólny program dla startupów – WARP Empower Spaces

Wymieniony katalog nie jest zamknięty. Do współpracy zapraszani są również przedsiębiorcy, mający do zaoferowania inne nieszablonowe rozwiązania, które mogą zadziwić rynek i zmienić miejsca, w których żyjemy i pracujemy.

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w programie upływa 26 maja. Spośród wszystkich aplikacji, wybranych zostanie około pięciu startupów, które zostaną zaproszone na dwudniowe warsztaty pokazowe do siedziby hub:raum w Krakowie. W kolejnym etapie zostaną wybrane dwa startupy rekomendowane do akceleracji, które po zakończeniu fazy pilotażowej będą gotowe do wejścia na rynek.

Udział w programie jest bezpłatny i nie wymaga od startupów wniesienia własnego kapitału,

a prawa własności intelektualnej pozostaną po ich stronie.

- Startupy odgrywają ważną rolę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przyszłości. Do osiągnięcia sukcesu potrzebny jest im partner, który dobrze zna rynek i otoczenie biznesowe. innogy Polska wspiera młode polskie przedsiębiorstwa, oferując im skalowanie produktów i usług w oparciu o wiedzę ekspercką, kanały komunikacji oraz sprzedaży. W ten sposób staramy się dzielić wieloletnim doświadczeniem z inspirującymi podmiotami. Z programem WARP Empower Spaces wiążemy duże nadzieje i jesteśmy bardzo ciekawi rezultatów współpracy ze startupami, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji – mówi Artur Stawiarski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Przedsiębiorstwa/ M&A innogy Polska.