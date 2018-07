Inkubator Innowacji rozpoczyna prace nad inteligentnym systemem płatności

W projekcie Inkubatora Innowacji Visa ponownie wezmą udział banki, agenci rozliczeniowi i inni partnerzy. Do prac dołączyło także miasto Łódź, które zapewni wiedzę na temat możliwości aglomeracji miejskich i potrzeb ich mieszkańców. Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa w Polsce i na Węgrzech, zapowiada dwie główne sfery, na których skupią się prace grupy. Pierwsza będzie polegać na stworzeniu systemu zintegrowanych płatności w transporcie publicznym, druga – na inteligentnych rozwiązaniach parkingowych. Kiwior zaznacza, że dążymy się do tego, by opracowane rozwiązania wykraczały poza system wygodnych, w pełni funkcjonalnych płatności. System płatności jest bazą, na podstawie której można rozwijać dalsze udogodnienia, jak np. automatyczne wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych lub dopasowywanie przez system optymalnego rodzaju biletu do danej trasy i środka komunikacji, np. autobusu lub tramwaju.

W Inkubatorze konsekwentnie wykorzystywana jest metoda design thinking, która sprawdziła się w przypadku pierwszych obszarów tematycznych. Polega ona na dogłębnym poznaniu i zrozumieniu oczekiwań sprzedawców i konsumentów już na etapie tworzenia koncepcji innowacyjnego rozwiązania. Podczas prac nad e-paragonem metoda design thinking została wykorzystana do przeprowadzenia badania jakościowego na dużej grupie konsumentów. Wyniki umożliwiły uczestnikom Inkubatora między innymi wytyczenie kierunku, w którym powinni oni podążać pracując nad usługą. Mechanizm zostanie wykorzystany w innych projektach Inkubatora – na przykład do sprawdzenia oczekiwań mieszkańców miast, co do działania zintegrowanego systemu płatności w transporcie publicznym. Poznane w ten sposób oczekiwania mieszkańców polskich miast zostaną uwzględnione w finalnym produkcie, tak by opracowane narzędzie było maksymalnie wygodne i intuicyjne, a przy tym bezpieczne.

Inkubator Innowacji zamierza przyjrzeć się rozwiązaniom stosowanym w innych krajach, jednak ideą przyświecającą projektowi jest dopasowanie się do potrzeb Polaków, a te mogą różnić się od oczekiwań Finów czy Norwegów.

Przedstawiciele Inkubatora Innowacji zapowiadają, że model płatności bezgotówkowych w miastach, wypracowany przez Inkubator Innowacji, zostanie powszechnie udostępniony, tak by mógł posłużyć wszystkim zainteresowanym podmiotom.

