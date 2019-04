Inkubator dla startupów naprawiających świat

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych zakładają m.in. działanie na rzecz eliminacji ubóstwa, nierówności ekonomicznej, ochronę środowiska, zdrowia, zapobieganie zmianom klimatycznym, promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz sprawiedliwość.

Uruchomienie trzeciego, po rzeszowskim i lubelskim, Inkubatora w Białymstoku jest częścią ogólnoświatowego programu realizowanego przez firmę Samsung. W bezpłatnej przestrzeni podlaskiego inkubatora startupy będą tworzyć rozwiązania, kierując się potrzebą szeroko pojmowanej odpowiedzialności.

W białostockim Inkubatorze swoją działalność będzie prowadził startup Planet Heroes, którego główną misją jest posprzątanie naszej planety. W tym celu powstała aplikacja oraz platforma webowa, dzięki której każdy może stać się superbohaterem i zaangażować się w sprzątanie śmieci poprzez bezpośrednie wsparcie dla osoby, która przeprowadziła akcję sprzątania lub poprzez wolontariat. Działania Planet Heroes spotkały się z uznaniem na międzynarodowej arenie. Startup zdobył niedawno prestiżową nagrodę podczas Forum Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Polityki w sprawie Środowiska w Nairobi.

W Inkubatorze w Białymstoku startupy uzyskają pomoc merytoryczną i technologiczną od partnerów inicjatywy. Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie finansowe od firmy Samsung przy zachowaniu pełnych praw do swoich koncepcji. Miejsce będzie otwarte dla lokalnej społeczności i ma się przyczynić do aktywizacji mieszkańców Podlasia. Inkubator będzie również promować ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, edukując w tym zakresie młodzież szkolną oraz chętne do współpracy instytucje i firmy z regionu.

Partnerami projektu są Centrum UNEP GRID Warszawa – organizacja pozarządowa realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zrzeszający największą w regionie społeczność startupową oraz HugeTech.

Źródło: Samsung