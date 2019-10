ING Business najlepszą na świecie platformą bankowości internetowej dla firm

- Otrzymanie tytułu najlepszego na świecie systemu bankowości internetowej dla ING Business to dla nas ogromne wyróżnienie. Wyznaczamy trendy na rynku lokalnym, a teraz zostaliśmy również docenieni na rynku globalnym. Dzięki naszej platformie klienci korporacyjni mają natychmiastowy dostęp do finansów swojej firmy, niezależnie od miejsca w którym się znajdują i urządzenia, z którego korzystają. Dostarczamy im rozwiązania finansowe, których potrzebują, by mogli zająć się prowadzeniem swojego biznesu - powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes banku odpowiedzialny za Pion Klientów Korporacyjnych.

ING Business to kompleksowy system bankowości internetowej stworzony z myślą o firmach, z dostępem do wszystkich produktów, funkcji i zintegrowanych usług bankowych dla klientów korporacyjnych w jednym miejscu.

- System został zaprojektowany z myślą o różnych rolach i potrzebach użytkowników w firmach. Wyróżnia go możliwoścć personalizacji ustawień pod kątem własnych wymagań oraz intuicyjność nawigacji. Użytkownicy systemu mogą wszystkie operacje wykonać przez internet - z dowolnego miejsca na świecie, o każdej porze dzięki dostępności ING Business na smartfonie, tablecie i smartwatchu – wyjaśnia Adam Walendziewski, dyrektor ING Banku Śląskiego, odpowiadający za kanały cyfrowe dla klientów korporacyjnych.

Liczba obsługiwanych klientów korporacyjnych, mających dostęp do ING Business, to ponad 65 tysięcy na koniec 3 kwartału 2019 r. System ING Business obsługuje ponad 60 milionów przelewów w ciągu roku. Ponad 95% wniosków kredytowych zostało złożonych i obsłużonych przez system. ING Business obsługuje także ponad 90% dyspozycji dot. zamawiania kart płatniczych czy otwarcia nowego rachunku.

Zwycięzców w tym konkursie wybierają eksperci z zakresu konsultingu, technologii oraz redakcja magazynu Global Finance.