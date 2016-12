(akt.) ING Bank: nowy system nie dla niewidomych. Będą poprawki.

W oficjalnym komunikacie ING Banku Śląskiego czytamy:

Nowa odsłona ING BankOnLine powstała z myślą o naszych klientach. Postawiliśmy na intuicyjność i prostotę obsługi (...) Na każdym etapie projektu wszelkie modyfikacje konsultowaliśmy ze specjalistami i przekazywaliśmy do testowania użytkownikom. Zbadaliśmy, z których funkcji systemu klienci korzystają najczęściej i uprościliśmy do nich dostęp. O wybranych elementach graficznych i opisach funkcji zadecydowali klienci, którzy wzięli udział w ankietach prezentowanych na naszej stronie internetowej.

Wygląda to wszystko radośnie i przyjaźnie, ale wspomniane ankiety dla użytkowników były niedostępne dla czytników ekranowych, z których korzystają osoby niewidome. Prawdopodobnie był to jeden z elementów, które przyczyniły się do stworzenia serwisu niedostępnego dla niewidomych.

W październiku Dziennik Internautów opublikował obszerne teksty dotyczące możliwości, jakie mają niewidomi dzięki sieci oraz ofert banków dla niepełnosprawnych klientów. Wspominaliśmy o tym, że ING Bank można było uznać za najbardziej przyjazny niepełnosprawnym bank. Wczoraj to się zmieniło.

O problemach niewidomych możemy poczytać m.in. na forum ING Banku. Jeden z niewidomych użytkowników pisze:

Zarządzanie OKO, pobieranie potwierdzeń przelewów, przelewy wewnętrzne pomiędzy posiadanymi rachunkami, wszystko to jest niedostępne, a jest tego i znacznie więcej.

Użytkowniczka Madlaine, będąca również osobą niewidomą, zauważa, jak bardzo uciążliwe jest tak nagłe odcięcie człowieka od oferty banku:

Prowadzę własną firmę, notorycznie muszę robić jakieś przelewy, zbliża się termin opłat za ZUS, a to wszystko zrobiło się dla mnie praktycznie niemożliwe.

Warto wiedzieć, że wśród ponad 170 tys. niewidomych internautów żyjących w Polsce są osoby prowadzące firmy, dokonujące zakupów w sieci i robiące wiele innych rzeczy tak samo, jak reszta. Nikt nie będzie zadowolony, jeśli z dnia na dzień bank odetnie go od ważnych funkcji. Tego właśnie doświadczyli niewidomi.

Na forach znajdziemy też negatywne opinie osób widzących, które widzą "graficzne fajerwerki" wprowadzone kosztem czytelności serwisu transakcyjnego.

Dziennik Internautów korespondował na ten temat m.in. z niewidomym Piotrem Witkiem, który tak opisuje zmiany na niekorzyść:

Zmieniono cały układ linków. Stały użytkownik musi się teraz sporo naszukać, gdzie jaka opcja została ukryta. Wcześniej podstawowe opcje były dostępne z poziomu głównej strony. Zostały zmienione nazwy odnośników, co powoduje, że większości opcji trzeba szukać. Osoby mające problem z czytaniem, starsze, słabo widzące i niesłyszące muszą przedzierać się przez cały portal, aby znaleźć to, co ich interesuje. (...) Znaczna część odnośników jest źle opisana i programy odczytu ekranu używane przez osoby z dysfunkcją wzroku nie wiedzą, w co klikać. Jedynym sposobem przekonania się, co się ukrywa pod danym linkiem, jest jego kliknięcie i zajrzenie na podstronę. To strasznie wydłuża pracę. Nie są dostępne ze screenreaderami żadne pola combo, czyli obecnie osoba niewidoma nie jest w stanie niczego zmienić, dokonać wyboru opcji, np. jeśli posiada więcej niż jedno konto, nie uda jej się zmienić rachunku w formularzu przelewu itp. Niewidomy nie jest w stanie sprawdzić szczegółów żadnej transakcji ani nie może wydrukować potwierdzenia dokonanej operacji.

Inny niewidomy, Paweł Pluszczyk, powiedział Dziennikowi Internautów, że problem sprawia tak podstawowa funkcja systemu, jak przelew. We wcześniejszej wersji systemu osoba niewidoma mogła zweryfikować dane przelewu przed wysłaniem.

- W obecnej sytuacji (...) po wpisaniu danych związanych z przelewem klikamy "wyślij", uruchamia się Java Script. Tryb MSAA (Microsoft Active Accessibility) nie istnieje całkowicie i mamy tylko 2 opcje, wyślij i anuluj. Osoba niewidoma porusza się głównie za pomocą tabulatora i jeśli "wyjedziemy" poza te 2 przyciski, to robi nam się kocioł i nawigujemy tylko po opcjach przeglądarki - wyjaśnia Paweł Pluszczyk.

Przedstawiciele ING mówią "wstyd nam"

Do Dziennika Internautów dzwonił już w tej sprawie rzecznik ING Banku Piotr Utrata. Przyznał, że kilka osób z banku "powinno posypać sobie głowę popiołem". ING nie ma zamiaru lekceważyć niewidomych i będzie wprowadzał poprawki do systemu transakcyjnego.

Piotr Utrata powiedział też, że tymczasowym rozwiązaniem problemu może być udostępniany przez ING serwis w wersji lajt, który się nie zmienił. Może on umożliwić najbardziej podstawowe operacje, choć oczywiście ING będzie dążył do udostępnienia niepełnosprawnym klientom pełnej funkcjonalności.

Rzecznik banku wyjaśnił też, że nowy system ING BankOnLine to nie tylko nowa strona serwisu transakcyjnego. Zmiany były o wiele głębsze i "w ferworze walki" pominięto potrzeby osób niepełnosprawnych, co oczywiście nie było zamierzone.

AKTUALIZACJA

Poniżej oświadczenie przesłane przez Piotra Utratę w e-mailu dla Dziennika Internautów.