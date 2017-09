Informacje o nowym paragonie na e-maila?

Pomysły to m.in. specjalna aplikacja lub wykorzystanie systemu bankowości elektronicznej. Eksperci uważają, że bez względu na wybraną formę, klienci powinni otrzymywać informację o nowym e-paragonie na e-maila. To nie tylko kwestia wygody, ale również zasięgu – e-mail to jedna z najbardziej rozpowszechnionych form kontaktu.

Z opublikowanego w kwietniu tego roku raportu CBOS wynika, że z Internetu, co najmniej raz w tygodniu korzysta 67 proc. Polaków. Dla aktywnych użytkowników sieci poczta e-mailowa jest najczęściej wybieraną formą komunikacji. Korzystanie z niej deklaruje aż 97 proc. polskich internautów.

Praktycznie każdy, kto korzysta z Internetu, ma założoną skrzynkę pocztową. To właśnie tam dostajemy faktury elektroniczne, wyciągi bankowe czy potwierdzenia zamówień ze sklepów internetowych. Naturalne więc wydaje się, że paragony elektroniczne również powinniśmy dostawać na e-maila. Nawet jeżeli będzie istniał osoby serwis czy aplikacja, informację o nowym dokumencie warto dostarczyć konsumentom e-mailem, tak jak dzieje się to m.in. w Danii.

Na tropie najlepszego rozwiązania

W tym momencie, jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi polski rząd, jest opracowanie systemu, który pozwoli połączyć osobę, która dokonuje zakupów z jej danymi. Pomysłów na rozwiązanie tego problemu jest kilka. Jednym z nich jest połączenie e-paragonów z systemem bankowości elektronicznej. Jednak zarówno Ministerstwo Rozwoju jak i Ministerstwo Finansów zgłaszają obawy związane ze zbyt dużym udziałem instytucji finansowych w procesie. Kolejny pomysł to stworzenie dedykowanej strony (na wzór Elektronicznego Biura Obsługi Klientów - eBOK) lub specjalnej aplikacji.

Na naszym spotkaniu z przedstawicielami rządu, które odbyło się pod koniec sierpnia, rozmawialiśmy o możliwościach dostarczania e-paragonów oraz o wyzwaniach, z jakimi się to wiąże. Oczywiście najważniejsza kwestia to bezpieczeństwo, ale nie bez znaczenia jest też dostępność rozwiązania. I tutaj właśnie wkracza e-mail, który jest dla wielu najwygodniejszą opcją. W końcu kiedy kupujemy coś online i szukamy potwierdzenia zakupu sprawdzamy e-maile, zamiast logować się do banku czy sklepu internetowego. W przypadku e-paragonów będzie podobnie.

Jeżeli rząd zdecyduje się na stworzenie dedykowanej strony lub aplikacji, zaletą takiego rozwiązania będzie swoboda wyboru przez użytkownika sposobu informowania o nowych dokumentach – może się to odbywać za pomocą e-maila, SMSa albo notyfikacji PUSH. Dzięki temu usługa zostałaby dostosowana do preferencji użytkowników.

Miliony transakcji miesięcznie

Z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że tylko w I kwartale 2017 roku przy użyciu kart płatniczych przeprowadzono 854,6 mln transakcji bezgotówkowych, o 21% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To oznacza, że miesięcznie należałoby wysłać prawie 300 mln wiadomości e-mail o e-paragonach do klientów. Do tego oczywiście należy doliczyć transakcje gotówkowe.

Autor: Michał Walachowski, dyrektor zarządzający EmailLabs