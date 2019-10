Informacja o poleconym przez SMS-a. Poczta Polska rusza z e-Awizo

e-Awizo gwarantuje klientom Poczty Polskiej uzyskanie informacji SMS-owej o tym, że w placówce oczekuje przesyłka, bez względu na czas i miejsce w którym aktualnie się znajdują. Tymczasem dzięki usłudze Polecony do skrzynki, przesyłki trafią bezpośrednio do skrzynki na listy Klienta, a informację o ich dostarczeniu zostanie wysłana SMS-em lub e-mailem.

- Poczta Polska staje się coraz bardziej cyfrowa. Fakt, że jesteśmy większościowym akcjonariuszem Banku Pocztowego pozwala nam szukać synergii, dzięki której możemy rozszerzać ofertę bankową o innowacyjne rozwiązania usług pocztowych w nowoczesnej odsłonie – mówi Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

- Zgodnie z założeniami naszej strategii stajemy się bankiem coraz bardziej pocztowym, efektywnie współpracując z Pocztą Polską. To model rozwoju bankowości, który znakomicie sprawdza się na świecie, banki pocztowe z sukcesem konkurują na rynku z innymi instytucjami tego sektora. Wprowadzone dziś do oferty Banku e-Awizo i Polecony do skrzynki to przykład realizacji tego założenia, by Klienci Banku Pocztowego i EnveloBanku, naszej cyfrowej marki, mogli czerpać dodatkowe korzyści z faktu naszej ścisłej współpracy z narodowym operatorem pocztowym – mówi Robert Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

e-Awizo oraz Polecony do skrzynki dostępne są bezpłatnie od 14 października dla Klientów Banku Pocztowego i marki EnveloBank. Wniosek o uruchomienie usługi można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej. Cały proces przebiega bez konieczności wizyty w placówce.