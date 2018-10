Infolinia dla firmy - w jaki sposób pomaga w kontaktach z klientem

Ostatnimi czasy, coraz większą popularnością cieszą się infolinie dla firm, które prowadzone są przez firmy outsourcingowe. Taka infolinia to świetna inwestycja, ponieważ dzięki niej, klient jest w stanie dowiedzieć się więcej o twojej firmie w dużo krótszym czasie.

Poza tym infolinia jest też znakiem profesjonalizacji firmy i sprawia, że kliencie myślą o firmie w sposób dużo poważniejszy, niż w przypadkach, gdy w danej firmie nie ma infolinii.

Jak infolinia pomaga w kontaktach z klientami?

Ogromnym plusem posiadania własnej infolinii dla firmy, jest możliwość bezpośredniej komunikacji z klientem, który jest w stanie uzyskać wszystkie niezbędne informacje, przy pomocy jednego telefonu. W ten sposób można uzyskać nie tylko suche informacje, ale także i całe wsparcie techniczne.

Taka infolinia, z punktu widzenia klienta, jest niezwykle istotna i profesjonalna. W dzisiejszych czasach brak infolinii może wręcz wyglądać na brak zaangażowania w sprawy klientów bądź nawet na niedbalstwo.

A co konkretnego daje infolinia? Właśnie możliwość kompleksowej obsługi klienta! To właśnie za pomocą infolinii jesteś w stanie odpowiadać na wszelkiego rodzaju pytania od klientów. Te dotyczące oferty, zamówienia, czy zwykłego wsparcia w celu rozwiązania wątpliwości. Wszystkie te działania zapewnią ci zaufanie klienta, który będzie wiedział, że twoja firma jest profesjonalna i dobrze zorganizowana.

Oprócz tego, poprzez infolinię możesz także prezentować swoje produkty oraz usługi. Dzięki temu starym klientom będziesz w stanie przybliżyć coś, co jest nowego w twojej firmie, a nowym klientom będziesz w stanie wytłumaczyć dokładnie, czym zajmuje się twoja firma. A dzięki temu, że infolinia to kontakt telefoniczny, zajmie ci to znacznie mniej czasu niż chociażby odpowiadanie na maile.

Co warto wiedzieć o obsłudze klienta?

Dobra obsługa klienta jest praktycznie na wagę złota. Według badań z 2010 roku, które obejmowały 16 różnych państw (w tym Polskę), wynikło, iż zły poziom obsługi klienta przyczynił się do strat, sięgających nawet do 338,5 mld dolarów rocznie! Są to ogromne pieniądze.

Szacuje się, że każdy źle obsłużony klient w Polsce, to strata nawet 145 euro rocznie. Teoretycznie taka kwota nie jest spektakularna, ale trzeba ją przemnożyć na ilość klientów, których się traci wskutek złej obsługi.

Na co zatem trzeba zwracać uwagę? Przede wszystkim na długoterminową reputację swojej firmy. Nie należy dobrze obsługiwać klienta wyłącznie przed sprzedażą, ale także w jej trakcie, czy nawet po. Jeżeli klient ma jakieś pytania, należy na nie odpowiedzieć, skonfrontować się z nim i rozwiązać problem. Dzięki temu klienci będą bardziej zachęceni do wracania. Cały proces obsługi klienta sprawi więc, że zyskasz więcej niż jednorazowego klienta.

Podsumowanie

Jak więc widać, posiadanie infolinii dla swojej firmy, jest czymś, co znacznie pomaga w kontaktach z klientami i jest przez klientów postrzegane jako profesjonalizm. Brak takiej infolinii może skutkować niezadowoleniem klientów, wrażeniem niedbalstwa ze strony firmy i nieodpowiednią obsługą. To z kolei może skutkować utratą klientów, a co za tym idzie stratą dużej ilości pieniędzy.

Dlatego tak ważna jest obsługa klienta i posiadanie dobrej, sprawnej infolinii obsługiwanej przez przeszkolonych profesjonalistów, którzy będą w stanie odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania oraz udzielać wsparcia technicznego.

To wszystko będzie łączyć się w twojej firmie i będzie sprawiać, że nie tylko będą znajdowali się nowi klienci, ale także starzy klienci będą do ciebie wracać, ponieważ będą wiedzieć, że zostaną dobrze obsłużeni.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość infolinii jest firma, która będzie ją obsługiwała. Wiele przedsiębiorstw w celu zredukowania kosztów zatrudnia zewnętrzne firmy, które oferują profesjonalne prowadzenie infolinii.

Usługę prowadzenia infolinii najczęściej oferują firmy call center, takie jak IPT.